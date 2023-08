"Danke Fußball für alles": Kevin-Prince Boateng hängt die Schuhe an den Nagel!

Der 36-Jährige machte sich früh in seiner Karriere einen Ruf als Rüpel. Harte Fouls prägten sich bei den Fans ein, insbesondere die folgenschwere Grätsche gegen den damaligen DFB -Kapitän Michael Ballack (46), die diesen die WM und letztendlich sein Kapitänsamt kostete, blieb in Erinnerung.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der 15-malige ghanaische Nationalspieler ein emotionales Video mit zahlreichen Momenten aus seiner Karriere, von den Anfängen auf dem Bolzplatz in Berlin bis zu seinem größten Erfolgen.

Schon während seiner aktiven Karriere gab Kevin-Prince Boateng (36) Anweisungen von der Seitenlinie. Will er es nach der Karriere nun als Trainer versuchen? © Soeren Stache/dpa

In seiner langen Karriere blieb er nie länger als zwei Jahre an einem Ort, erarbeitete sich so eine beeindruckende Vita: Neben Stationen bei Borussia Dortmund, Schalke 04, Tottenham oder dem AC Mailand spielte er sogar ein halbes Jahr für den FC Barcelona.

Mit Eintracht Frankfurt konnte er den DFB-Pokal gewinnen, auch eine italienische und eine spanische Meisterschaft sowie der englische Ligapokal finden sich in seiner Pokalvitrine.

Doch auch, wenn seine letzte Profistation nun mit dem Abstieg mit Hertha BSC endete: Boatengs Liebe zu seinem Heimatverein ist ungebrochen.

Wie es für den 36-Jährigen jetzt weitergeht, ist noch nicht bekannt. Doch bereits bei der EM 2021 arbeitete er als TV-Experte, für die 2024 anstehende Heim-EM ist er Berliner Sportbotschafter. Fest steht also: Langweilig wird "Prince" sicher nicht!