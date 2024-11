Das alte Olmo-Debakel: So lässt er sich doch unmöglich auf die Tribüne setzen?

Barcelona - In Spanien ist der FC Barcelona aktuell das Maß aller Dinge. Mit einem Spiel mehr auf dem Konto haben die Katalanen in der Tabelle schon neun Punkte Vorsprung auf den ewigen Rivalen Real Madrid. Einer, der daran großen Anteil hat, ist Dani Olmo (26). Doch jetzt gibt es wieder Sorgen um den Spanier.

Dieses Mal könnte eine Entscheidung zwischen den beiden Kickern kniffliger ausfallen. Klar ist: So wie der Spanier am Sonntag gespielt hat, kann er wohl kaum auf die Tribüne gesetzt werden.

Andreas Christensen (28) hat sicherlich auch keine Lust, die Rückrunde beim FC Barcelona zu verpassen. © FABRICE COFFRINI/AFP

Der ehemalige Spieler von RB Leipzig war beim Stadtderby gegen Espanyol einer der überragenden Kicker mit zwei selbst erzielten Treffern.

Jungstar Lamine Yamal (17) leitete den Sieg mit einer feinen Vorlage per Außenrist ein, Olmo vollendete direkt. Raphinha erhöhte per Lupfer auf 2:0, erneut Olmo mit einem noch leicht abgefälschten Schuss von kurz hinter der Strafraumgrenze auf 3:0. Espanyol kam nach Wiederanpfiff nur noch zum 1:3.

Unwiderstehlich also die Spielweise von Olmo, auf die Trainer Hansi Flick (59) auch am Mittwoch in der Champions League gegen Roter Stern Belgrad nicht verzichten will.

Wie es sich dann aber ab Januar verhält, scheint absolut offen.

Sollte sich Olmo wieder mit einem Tribünenplatz abfinden müssen, wäre vermutlich auch die Laune des Spaniers ziemlich im Keller.