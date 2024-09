Nach Zwangspause zum Start: Ex-RB-Leipzig-Dribbler Olmo droht nächstes Debakel

Dani Olmo (26) sitzt möglicherweise in der Rückrunde wieder auf der Tribüne. © MANAURE QUINTERO / AFP

Aufgrund der schweren Finanzprobleme des Klubs musste der Offensivstar die ersten beiden Ligaspiele auf der Tribüne verbringen. Erst ganz knapp vor der Partie gegen Rayo Vallecano konnte Olmo registriert werden.

Und das zur Freude aller Beteiligten! In den ersten beiden Spielen für seinen neuen Verein gelangen dem Goalgetter direkt zwei Treffer. Somit konnte Olmo sofort gleich wichtig für das Team von Trainer Hansi Flick (59) werden.

Alles also inzwischen in Butter in Barcelona? Offenbar nicht so wirklich.

Denn wie "Mundo Deportivo" berichtet, könnte es im Winter schon wieder richtig kompliziert werden. Demnach hätten es die Spanier nur geschafft, Olmo und auch Mitspieler Pau Victor (22) bis zum Jahresende anzumelden.

Die Folge: Steht der Klub bis zur Rückrunde nicht finanziell besser da, könnte eine Anmeldung für die beiden Spieler erneut ein riesiges Problem werden. Dann droht Olmo ab Januar wieder ein Tribünenplatz.