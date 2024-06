Bittere Diagnose: DFB-Star fällt für gesamte EM aus!

Der erkrankte Aleksandar Pavlović (20, M.) wird nicht mehr rechtzeitig für die EM fit. © Tom Weller/dpa

Das gab der DFB am heutigen Mittwoch auf einer Pressekonferenz bekannt.

Bild zufolge leidet der defensive Mittelfeldspieler des FC Bayern an einer Mandelentzündung.

Schon in den vergangenen Tagen hatte Pavlović erkrankt im Mannschaftstraining gefehlt, kehrte am Montag nicht mit dem Rest des Teams ins Quartier in Herzogenaurach zurück.

Zunächst sollte er nur für das Eröffnungsspiel ausfallen, doch nun steht fest, dass er auch nicht mehr zur Mannschaft reisen und damit den Rest des Turniers verpassen wird.

Für den 20-Jährigen nominiert Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) den Dortmunder Kapitän Emre Can (30) nach.