Elf-Tore-Spektakel! Deutsche U19 scheidet dramatisch im EM-Halbfinale aus

Konstantin Heide (M.) parierte in der ersten Hälfte einen Elfmeter und musste danach doch noch sechsmal hinter sich greifen.

Nach rund einer halben Stunde ging das DFB-Team durch Max Moerstedt in Führung, Keeper Konstantin Heide hielt wenig später die Führung mit einem parierten Elfmeter fest.

Den spanischen Ausgleich konterte Said El Mala in der 78. Minute, doch die Adlerträger brachten die Führung nicht über die Zeit: Pablo Garcia drehte die Partie per Doppelpack (90.+1, 90.+5) in der Nachspielzeit.

Nach acht Extraminuten erhielt Deutschland noch einmal einen Freistoß auf Höhe der Mittellinie - was dann passierte, kann man sich kaum ausdenken.

Unbedrängt rutschte Spanien-Keeper Raul Jimenez im eigenen Strafraum weg, Andres Cuenca brachte das Leder beim Rettungsversuch im eigenen Kasten unter (90.+9). Das dritte spanische Tor in der Nachspielzeit bescherte Deutschland die Verlängerung!