Bundestrainer knallt Tür wohl zu: Ist WM-Traum von FC-Star schmerzhaft geplatzt?

Frankfurt/Köln - Knapp drei Monate vor dem Start der WM in den USA, Mexiko und Kanada muss sich einer der gefeierten Stars des 1. FC Köln trotz fulminanter Premieren-Saison wohl von einer Nominierung verabschieden.

DFB-Trainer Julian Nagelsmann (38) lässt erste Kader-Entscheidungen zur WM durchblicken. © Christian Charisius/dpa

Das hat Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) in einem Interview mit dem Kicker durchsickern lassen ...

Tatsächlich geht es bei seinen Aussagen aber nicht um Marvin Schwäbe (30) oder Eric Martel (23) - sondern um Mega-Talent Said El Mala (19)!

Der Vorwurf von Nagelsmann: Der 19-Jährige kommt bei den Geißböcken einfach nicht häufig genug um Einsatz. "Ich finde, dass er es bei uns im November ordentlich gemacht hat. Aber es ist noch mal ein Unterschied, ob du bei Bayern oder bei Köln bist. Er muss einfach mehr Spielzeit bekommen in Köln."

Knallt der 38-Jährige dem größten Kölner Talent seit Lukas Podolski (40) damit die WM-Tür vor der Nase zu?

Gut möglich ... Zu Kritik gegen Lukas Kwasniok (44) wolle sich der ehemalige Trainer des Rekordmeisters aber nicht hinreißen lassen.