Bundestrainer knallt Tür wohl zu: Ist WM-Traum von FC-Star schmerzhaft geplatzt?
Frankfurt/Köln - Knapp drei Monate vor dem Start der WM in den USA, Mexiko und Kanada muss sich einer der gefeierten Stars des 1. FC Köln trotz fulminanter Premieren-Saison wohl von einer Nominierung verabschieden.
Das hat Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) in einem Interview mit dem Kicker durchsickern lassen ...
Tatsächlich geht es bei seinen Aussagen aber nicht um Marvin Schwäbe (30) oder Eric Martel (23) - sondern um Mega-Talent Said El Mala (19)!
Der Vorwurf von Nagelsmann: Der 19-Jährige kommt bei den Geißböcken einfach nicht häufig genug um Einsatz. "Ich finde, dass er es bei uns im November ordentlich gemacht hat. Aber es ist noch mal ein Unterschied, ob du bei Bayern oder bei Köln bist. Er muss einfach mehr Spielzeit bekommen in Köln."
Knallt der 38-Jährige dem größten Kölner Talent seit Lukas Podolski (40) damit die WM-Tür vor der Nase zu?
Gut möglich ... Zu Kritik gegen Lukas Kwasniok (44) wolle sich der ehemalige Trainer des Rekordmeisters aber nicht hinreißen lassen.
Leon Goretzka dabei - El Mala trotz ähnlicher Situation raus?
Stattdessen geht der Bundestrainer gezielter auf die umstrittene Situation um El Mala ein. "Diese Ansage richtet sich nicht an Lukas Kwasniok, weil ich ihn als einen Trainer kennengelernt habe, der genau beobachtet, was er für sein Spiel benötigt, auch in der Defensive. Said muss den Anspruch haben, dass er in Köln Stammspieler ist und immer spielt. Aber er spielt 50 Prozent, das ist zu wenig."
Bereits unmittelbar zuvor hatte Julian Nagelsmann kontroverse Kader-Entscheidungen angedeutet. "Es wird Entscheidungen geben, das kann ich jetzt schon verraten, die vermutlich nicht auf supergroßes Verständnis stoßen."
Eine ähnlich sporadische Rolle wie El Mala erlebt auch Leon Goretzka (31) beim FC Bayern.
Trotzdem deutet Nagelsmann dessen WM-Nominierung an. "Stand jetzt wird Leon Goretzka, trotz weniger Spielzeit bei Bayern, gute Chancen haben, zu spielen und eine ähnliche Rolle zu haben wie in der WM-Quali."
Heißt auch: Die Luft für FC-Wunderkind El Mala wird im DFB-Mittelfeld immer dünner und dünner.
Titelfoto: IMAGO / Beautiful Sports International