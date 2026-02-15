Befreiungsschlag am Geburtstag nach 14 Spielen ohne Tor: Kommt Woltemade jetzt in WM-Form?
Birmingham (Großbritannien) - So lässt sich der 24. Geburtstag doch gebührend feiern: am Samstag netzte Nick Woltemade beim 3:1-Sieg von Newcastle United gegen Aston Villa in der 4. Runde des FA Cups endlich wieder ein! Zuvor hatte der DFB-Star nach tollem Saisonstart in 14 Spielen hintereinander nicht getroffen. Ballert der Ex-Bremer sich jetzt in WM-Form?
Seit Miro Klose (47) warten die Fans der deutschen Fußballnationalmannschaft auf einen Stürmer, der über Jahre hinweg den entscheidenden Unterschied machen kann. Mit Woltemade schien solch ein Neuner endlich gefunden.
In der Premier League kam er schnell auf sieben Saisontore, in der WM-Qualifikation netzte er im Herbst darüber hinaus gleich viermal für das deutsche Team. Doch dann ... Flaute! Sorgen bei den Fans der Magpies, aber auch hierzulande wurde mit Stirnrunzeln Richtung Premier League geguckt.
Umso größer die Erleichterung, dass der Knoten nun endlich wieder geplatzt sein könnte. "Das hat meinen Geburtstag noch schöner gemacht", schrieb Woltemade nach dem FA-Cup-Sieg samt eigenem Tor bei Instagram.
"Ich hatte eine lange Phase, in der ich nicht getroffen und auch nicht gut gespielt habe. Natürlich bin ich glücklich über meine Leistung und mein Tor", führte der 24-Jährige im Gespräch mit TNT Sports aus.
Nick Woltemade blüht im Mittelfeld auf, wird aber im Sturm gebraucht
Dabei hatte er nicht wie üblich im Sturmzentrum gestanden, sondern wurde von Newcastle-Coach Eddie Howe (48) auf der 10 im Mittelfeld geparkt - mit Erfolg. "Ich bin sehr zufrieden mit Nick. Das war eine Rolle, in der er für uns vorher nicht gespielt hat. Ich fand ihn exzellent", so der Trainer. "Er hat wie ein erfahrener Mittelfeldspieler gespielt", lobte auch Mitspieler und Doppeltorschütze Sandro Tonali (25).
DFB-Coach Julian Nagelsmann (38) wird sich ebenfalls über das späte Tor (88. Minute) freuen - bei der WM aber sicher trotzdem ganz vorne mit dem 1,98-Meter-Mann planen.
Knapp vier Monate bleiben Woltemade jetzt, um sich seinen Torlos-Frust weiter aus dem Gedächtnis zu schießen - und sich für das Turnier in Kanada, Mexiko und den USA in Form zu bringen.
Titelfoto: dpa/PA | Nigel French