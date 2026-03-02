Nagelsmann kündigt WM-Überraschungen an, die "nicht auf supergroßes Verständnis stoßen" werden

Frankfurt am Main - Müssen sich die deutschen Fußballfans auf große Überraschungen zur anstehenden Weltmeisterschaft gefasst machen? Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) hat jedenfalls schon rund dreieinhalb Monate vor dem Turnier in Kanada, den USA und Mexiko enthüllt, dass einige bei seinem Kader große Augen machen werden.

Julian Nagelsmann (38) schreckt vor der WM nicht vor unangenehmen Entscheidungen zurück. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Es geht darum, wer zusammenpasst. Dabei wird es Entscheidungen geben, das kann ich jetzt schon verraten, die vermutlich nicht auf supergroßes Verständnis stoßen", erklärte der DFB-Coach im Interview mit dem "kicker". "Nicht beim Spieler, aber auch nicht in der breiten Öffentlichkeit."

Allzu konkret wollte der 38-Jährige noch nicht werden, aber Akteure, die im Verein unangefochtene Stammspieler und Leistungsträger sind, müssen sich mit dem Adler auf der Brust eventuell mit einem Bankplatz begnügen.

Nagelsmann befürchtete sogar, dass Stars, die damit konfrontiert werden, von sich aus die WM-Teilnahme absagen könnten. "Das wird der Spieler vielleicht nicht öffentlich sagen, aber im Gespräch unter vier oder sechs Augen", so der Übungsleiter.

Genau andersrum gelagerte Fälle dürfte es aber ebenfalls geben – und hier nannte der Bundestrainer sogar einen Namen: Leon Goretzka (31).

Der Mittelfeldspieler muss beim FC Bayern hart um seine Minuten kämpfen, häufig kommt er nur von der Bank. Nagelsmann sieht ihn dennoch als geeignetsten Kandidaten für den offensiveren Part der Doppelsechs.