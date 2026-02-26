Siege und ein Kreuzbandriss: DFB-Kapitänin Gwinn blickt mit gemischten Gefühlen nach Dresden

Dresden - Erst 26 und schon so viel gewonnen und schon so lang dabei. Giulia Gwinn vom FC Bayern bestreitet am Dienstag (17.45 Uhr/ARD) zum Auftakt der WM-Quali im Rudolf-Harbig-Stadion ihr 69. Länderspiel, das 20. als Kapitänin. Es wären noch deutlich mehr, hätte sie sich nicht immer wieder schwer verletzt. Einmal eben auch in Dresden .

Giulia Gwinn (26, l.) und Sydney Lohmann (25) feierten im August 2024 den Supercup-Sieg der Bayern über Wolfsburg. © imago/Jan Huebner

4. Oktober 2022: Zur PK in der Gläsernen Manufaktur vor dem WM-Quali-Spiel gegen Frankreich gab sie Auskunft, sie lächelte, war gut drauf, freute sich auf das erste Spiel nach dem großen, aber verlorenen EM-Finale drei Monate zuvor gegen England.

Zwei Tage später verkündete die damalige Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg (58) ihr Aus. Kreuzbandriss im Training in Dresden, ihr zweiter schon. Sie fiel für die WM 2023 aus. Bitter!

Dabei ist Elbflorenz für sie ein gutes Pflaster. "Wir haben in Dresden eigentlich immer gewonnen, mit dem DFB und auch mit den Bayern. Zuletzt im Sommer 2024 den Supercup gegen Wolfsburg. Von daher habe ich sportlich eigentlich gute Erinnerungen an das Stadion. Das ist cool, die Atmosphäre war immer toll. Es waren stets viele Zuschauer", sagt Gwinn über das Rudolf-Harbig-Stadion.

"Ich habe mich hier immer wohlgefühlt." Doch dann hebt sie den Zeigefinger und macht ihre Anmerkung: "Der Oktober 2022 war natürlich nicht so gut. Da war ich beim Spiel schon gar nicht mehr vor Ort."