Bundestrainer Nagelsmann gibt Kader bekannt! So startet Deutschland ins WM-Jahr

Frankfurt am Main - Jetzt ist es raus: Julian Nagelsmann (38) hat seinen Kader für die ersten Test-Länderspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im WM -Jahr präsentiert.

Julian Nagelsmann (38) startet mit sechs Rückkehrern und zwei neuen Gesichtern in das WM-Jahr der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. © Federico Gambarini/dpa

Beim offiziellen Termin am DFB-Campus in Frankfurt am Main stellte der Bundestrainer am Donnerstag 26 Spieler vor, die am 27. März im Basler Joggeli auf die Schweiz treffen und drei Tage später in Stuttgart gegen Ghana antreten, gab dabei auch gleich sechs Rückkehrer bekannt.

So stehen Pascal Groß (34), Kai Havertz (26) und Anton Stach (27) ebenso wieder im Kader wie Antonio Rüdiger (33) sowie Josha Vagnoman (25). Mit von der Partie ist diesmal auch Deniz Undav (29), dessen erneutes Fehlen wohl kaum zu erklären gewesen wäre.

Der Angreifer des VfB Stuttgart spielt nämlich bis dahin die beste Saison seiner Karriere, traf wettbewerbsübergreifend bereits 21-mal. Damit gehört der Knipser zu den torgefährlichsten Stürmern Europas, liegt hinter den Weltstars wie Harry Kane (32), Kylian Mbappé (27) und Erling Haaland (25) auf Platz fünf.

Neben seiner bisherigen Top-Performance profitiert der 29-Jährige aber auch von der schwachen Konkurrenz im Sturm, die bislang enttäuscht. Vor allem Nick Woltemade (24) hinkt den Erwartungen deutlich hinterher.

Der 75-Millionen-Mann von Newcastle United kommt in 26 Spielen nur auf magere sieben Tore und spielte zuletzt in den Champions-League-Partien gegen den FC Barcelona keine Rolle, saß beide Male nur auf der Bank.