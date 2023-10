"Das unterschreibe ich nicht": DFB-Star verweigert Fan das Autogramm

Kurz vor der Abreise in die USA hat Antonio Rüdiger, Verteidiger der Nationalmannschaft, einem Fan vor dem Team-Hotel ein Autogramm verwehrt.

Von Tina Hofmann

Frankfurt am Main - Dieser Fan dürfte reichlich verwundert gewesen sein, dass sein Idol ihm die Unterschrift verweigerte. Am Montag brach die deutsche Nationalmannschaft von Frankfurt aus zur Länderspielreise in die USA auf.

Antonio Rüdiger (30) sah das Bild vor sich und sagte: "Das unterschreibe ich nicht!" © Bildmontage: Bernd Thissen/dpa, Screenshot/TikTok/geldmrfifa Bei der Ankunft am Teamhotel in der Mainmetropole ergab sich eine kuriose Situation. Wie ein Video auf TikTok zeigt, hielt ein Anhänger Verteidiger Antonio Rüdiger (30) sein Autogrammheftchen hin. Auf zwei Seiten waren fein säuberlich Bilder des Star-Spielers von Real Madrid, aber auch ein Mannschaftsfoto aufgeklebt. Er streckte dem 30-Jährigen beide Seiten entgegen, doch als der Abwehrmann bereits den Stift in der Hand hatte und zur Unterschrift ansetzen wollte, zögerte er plötzlich. "Das unterschreibe ich nicht", sagte Rüdiger laut und deutlich, als er das Teambild sah! Wieso? Es ist ein Foto der "Mund-zu"-Geste, die die DFB-Elf vor dem ersten Gruppenspiel der WM 2022 in Katar gegen Japan auf dem Rasen zeigte. Nicht jeder Spieler war damals mit der Aktion einverstanden, spätestens seit der umstrittenen DFB-Doku "All or Nothing" ist klar, wie gewichtig das Thema rund um die Ausrichtung der WM im Wüstenstaat in der Mannschaft war. Kurz zuvor war Kapitän Manuel Neuer (37) das Tragen der Regenbogen-Binde von der FIFA untersagt worden.

Autogrammjäger wundert sich nach der verweigerten Unterschrift von DFB-Star Antonio Rüdiger