Sein Assist gegen Polen bleibt unvergessen: Deutscher WM-Held feiert Kreisliga-Debüt!

Bei der WM 2006 wurde David Odonkor zum Helden, mittlerweile kickt der Ex-Nationalspieler in der Kreisliga beim zweiten Team des SC West-Düsseldorf.

Von Florian Mentele

Düsseldorf - Ein Hauch Weltmeisterschaft weht durch die Kreisliga A! Beim Sommermärchen 2006 machte sich David Odonkor (38) mit seiner Vorlage im WM-Gruppenspiel gegen Polen unsterblich, mittlerweile schnürt der Flügelflitzer die Fußballschuhe auf deutlich kleinerer Bühne.

David Odonkor (38, r.) begeisterte die deutschen Fans bei der Weltmeisterschaft 2006 im eigenen Land. (Archivfoto) © JOHN MACDOUGALL / AFP Am Sonntag feierte der pfeilschnelle Außenbahnspieler sein Debüt für die zweite Mannschaft des SC West-Düsseldorf in der Kreisliga A gegen den Düsseldorfer SV 04. Nach Informationen der Sport Bild hat der 16-fache DFB-Akteur Freunde im Team, denen er mit dem Einsatz einen Gefallen tat. Zwar befindet sich der Träger des Silbernen Lorbeerblatts seit Oktober offiziell im Kader, demnach trainiert er allerdings nur selten mit. Von Erfolg war die Premiere vor 50 Zuschauern leider nicht geprägt. Die prominente Unterstützung konnte die 0:4-Klatsche gegen den Lokalrivalen nicht verhindern. Nationalmannschaft Ulf Kirsten kritisiert Ausbildung: "Für mich war Deutschland immer eine Stürmernation" An Odonkors Klasse kann das aber nur bedingt gelegen haben, die Karriere des Rechtsaußen spricht für sich. Nach seinem Wechsel vom heimischen Bünder SV in die Nachwuchsabteilung von Borussia Dortmund machte er in der B- sowie A-Jugend auf sich aufmerksam, gab seine angefangene Ausbildung zum Briefträger auf und wurde 2002 von keinem Geringeren als Matthias Sammer (55) in die Profimannschaft beordert.

David Odonkor wurde mit dem BVB Meister und später zur WM-Überraschung

Flanke David Odonkor (38, r.), Abschluss Oliver Neuville (49) - so sicherte sich Deutschland in der ersten Minute der Nachspielzeit den Sieg gegen Polen bei der WM 2006. © Markus Gilliar, MARKUS GILLAR / POOL / AFP Nur wenige Monate später durfte er sich schon über den ersten großen Titel freuen, der BVB setzte sich in dem Jahr nämlich die Meisterkrone in der Bundesliga auf. Zu mehr als zwei Kurzeinsätzen in der Liga und einem halbstündigen Auftritt im UEFA-Pokal reichte es in der Titel-Spielzeit zwar nicht, doch in der Folge durfte Odonkor an der Seite von Legenden wie Jan Koller (49), Christian Wörns (50) und Marcio Amoroso (48) reifen. Nichtsdestotrotz kam seine Nominierung für die WM 2006 vier Jahre später für viele überraschend. Bundestrainer Jürgen Klinsmann (58) zauberte den antrittsstarken Offensiv-Wirbler dennoch aus dem Hut - und das sollte sich auszahlen. Nationalmannschaft "Lottogewinn für den DFB": Rummenigge freut sich über Völler als Nationalelf-Direktor Kurz nach seiner Einwechslung im zweiten Gruppenspiel gegen Polen wurde er von Bernd "Schnix" Schneider (49) auf rechts geschickt, überlief seinen Gegenspieler und flankte in die Mitte, wo Oliver Neuville (49) den späten Siegtreffer markierte, der schließlich auch den Weg fürs Weiterkommen ebnete.

David Odonkor spielte für Betis Sevilla und Alemannia Aachen