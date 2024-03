Derber Seitenhieb vom DFB gegen Habeck: "Kenntnisfrei"

Chemnitz - Der Ausrüster-Wechsel hat hohe Wellen geschlagen! Am Donnerstag gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bekannt, dass ab 2027 nicht mehr Adidas, sondern Nike Ausstatter sein wird. Die Entscheidung wurde auch von mehreren Politikern kommentiert. DFB-Geschäftsführer Sport, Andreas Rettig (60), kann die heftigen Reaktionen aus der Politik nicht nachvollziehen.

DFB-Geschäftsführer Sport, Andreas Rettig (60), kann populistische Aussagen aus der Politik zum Adidas-Deal unter Kenntnis mangelnder Faktenlage nicht nachvollziehen. © Jürgen Kessler/dpa

"Ich habe mich schon gewundert, dass Politiker kenntnisfrei und vor allem ohne Faktenlage sich populistisch so weit aus dem Fenster lehnen", sagte Rettig in einem Ran-Interview anlässlich des deutschen U21-Länderspiels gegen den Kosovo in Chemnitz.

Ein Kritiker bekam vom 60-Jährigen besonders sein Fett weg. Wirtschaftsminister Robert Habeck (54) hatte noch am Tag der Bekanntgabe kommentiert, dass er sich mehr "Standortpatriotismus" und somit eine Fortsetzung der Partnerschaft mit Adidas über 2026 hinaus gewünscht hätte.

"Eine solche Aussage zu machen, ohne die Rahmenbedingungen zu kennen, ohne den Prozess zu kennen - das ist schon verwunderlich, als Wirtschaftsminister eine solche Aussage zu machen", meinte Rettig.