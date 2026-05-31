31.05.2026 20:13 Deutschland gegen Finnland: Aufstellung da! Nagelsmann zaubert Überraschung aus dem Hut

Deutschland-Finnland im Liveticker. Julian Nagelsmann lässt überraschend Nathaniel Brown von Beginn an ran

Von Martin Gaitzsch

Mainz - Welche Erkenntnisse bekommt der Bundestrainer? Im vorletzten Test vor der Weltmeisterschaft 2026 trifft die DFB-Elf am Sonntag (Anstoß: 20.45 Uhr) in Mainz auf Finnland.

Nach dem Match gegen die Finnen haben die Deutschen nur noch ein Testspiel gegen die USA vor der Brust, ehe Mitte Juni die Weltmeisterschaft beginnt. Gebannt richten sich daher alle Augen auf Bundestrainer Julian Nagelsmann (38), wieviel Stammformation er rund zwei Wochen vor der WM schon gefunden hat. TAG24 berichtet im Liveticker über das Länderspiel in Mainz.

20.13 Uhr: Er pfeift heute das Länderspiel von Deutschland gegen Finnland

Der Mann an der Pfeife kommt heute aus Brasilien. Schiedsrichter der Begegnung ist Matheus Candançan. Ihm wird assistiert von Victor Imazu und Alex Ang Ribeiro. Vierter Offizieller ist Paulo Zanovelli.

20.03 Uhr: Wer zeigt heute das Spiel zwischen Deutschland und Finnland?

Das heutige Match zwischen Deutschland und Finnland könnt Ihr im Free-TV sehen. Das Spiel läuft im ZDF-Fernsehen und kann beim ZDF auch gestreamt werden. Oliver Schmidt ist ab 20.45 Uhr der Kommentator. Die Übertragung beginnt bereits ab 20.15 Uhr mit den Vorberichten zum Länderspiel.

Im ZDF wird das Länderspiel zwischen Deutschland und Finnland am Sonntag übertragen. © Monika Skolimowska/dpa

19.52 Uhr: DFB-Elf beginnt mit Brown und Nmecha gegen Finnland

Die Aufstellung der DFB-Elf ist da. Und da sind durchaus Überraschungen dabei. Dass Lennart Karl und Deniz Undav in der Anfangself stehen, war zu erwarten. Überraschend beginnt jedoch der Frankfurter Nathaniel Brown als Außenverteidiger, während im Mittelfeld Felix Nmecha den Vorzug vor Leon Goretzka erhält. Deutschland: Baumann - Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown, Nmecha, Pavlovic, Musiala - Wirtz, Karl, Undav Finnland: Hradecky, Alho, Kosky, Miettinen, Mahuta - Suhonen, Markhiev, Lod, Walta - Keskinen - Källmann

Julians Nagelsmann (38) lässt auf der Außenverteidiger-Position überraschend den Frankfurter Brown anstelle vom Leipziger David Raum ran. © Federico Gambarini/dpa

19.30 Uhr: Ex-Bundesliga-Profi schnürte Doppelpack gegen Deutschland

23 Duelle gab es bislang zwischen Deutschland und Finnland. Die Bilanz fällt eindeutig zugunsten des DFB-Teams aus. Nur einmal verloren die Deutschen bislang gegen das Team aus Nordeuropa. Diese Niederlage datiert aus dem Jahr 2023. Richtig eng ging es im Jahr 2001 zur Sache, als Deutschland mit Mühe ein 2:2 gegen Finnland erreichte. Ex-Bundesliga-Stürmer Mikael Forsell (Borussia Mönchengladbach, Hannover 96, VfL Bochum) schnürte damals einen Doppelpack.

Mikael Forsell (3.v.r) war von der deutschen Abwehr um Christian Wörns (2.v.r) nicht zu bändigen, sodass DFB-Keeper Oliver Kahn (2.v.l.) zweimal den Ball aus dem Tor holen musste. (Archivfoto) © IMAGO / Ulmer

19.25 Uhr: Deutschland gegen Finnland: Holt sich die DFB-Elf Selbstvertrauen?