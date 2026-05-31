31.05.2026 21:56 Deutschland gegen Finnland: DFB-Elf erhöht kurz nach der Pause

Deutschland gegen Finnland im Liveticker. Deniz Undav traf zum 1:0. Florian Wirtz erhöhte auf 2:0 für die DFB-Elf.

Von Martin Gaitzsch

Mainz - Welche Erkenntnisse bekommt der Bundestrainer? Im vorletzten Test vor der Weltmeisterschaft 2026 trifft die DFB-Elf am Sonntag (Anstoß: 20.45 Uhr) in Mainz auf Finnland.

Spielstand: Deutschland-Finnland 2:0 Torschützen: 1:0 Undav (34.) 2:0 Wirtz (48.) TAG24 berichtet im Liveticker über das Länderspiel.

55. Minute: Lennart Karl geht ins Tempo-Dribbling und schießt aus spitzem Winkel. Er trifft den Außenpfosten. Mit Abstoß für Finnland geht es weiter.

51. Minute: Wann immer Deutschland mit maximal einem Kontakt kombiniert, ist das richtig gut anzuschauen, auch wenn Undav diesmal ins Abseits läuft.

Florian Wirtz trifft zum 2:0 für Deutschland gegen Finnland

48. Minute: Toooor für Deutschland! Florian Wirtz erhöht auf 2:0. Finnland versucht viel zu lässig den Aufbau spielerisch zu lösen. Undav muss nur einmal richtig in den Zweikampf gehen und die Pille nach innen geben. In der Mitte hat Wirtz keine Mühe zu vollenden.

46. Minute: Weiter geht's in Mainz ohne Wechsel. Der 2. Durchgang läuft.

Halbzeit: Das war es vom ersten Durchgang. Deutschland bestimmt das Spiel gegen Finnland klar. Die DFB-Elf wirkt konzentriert, brauchte aber eine Standardsituation zur Führung. Undav war zur Stelle. Ansonsten ist Hradecky im finnischen Tor ein schwer zu überwindendes Hindernis.

45. Minute: 2 Minuten Nachspielzeit werden angezeigt.

41. Minute: Florian Wirtz versucht es im Anschluss an eine Standardsituation per Volley-Direktabnahme aus rund 25 Metern. Doch Hradecky packt einmal mehr zu.

40. Minute: Das wirkt fast schon brasilianisch! Über Karl, Wirtz, der die Hacke zu Hilfe nimmt, und Musiala kommt die Kugel in die Mitte. Ungefähr vom Elfmeterpunkt zieht Nathaniel Brown ab, trifft den Ball aber nicht richtig, sein Schuss geht vorbei am TOR.

38. Minute: Mit dem Führungstreffer geht den Deutschen das Offensivspiel wieder etwas leichter von der Hand. Die Kugel läuft locker durch die deutschen Reihen. Währenddessen gibt's im Mainzer Stadion die erste La-Ola-Welle.

Deniz Undav trifft zum Führungstor für Deutschland gegen Finnland

34. Minute: Tooooor für Deutschland! Undav trifft zur deutschen Führung. Wirtz fasst sich mal ein Hertz und zieht ab. Nachdem sein Schuss zur Ecke geklärt wird, führt die DFB-Elf die Standardsituation schnell aus. Karl flankt in die Mitte, Undav ist per Kopf zur Stelle.

Weil Deniz Undav (2.v.l.) per Kopf trifft, gibt es Streicheleinheiten für sein Haupt von den Team-Kollegen. © Tom Weller/dpa

27. Minute: Undav wird per Steckpass geschickt, versucht die Kugel an Hradecky vorbeizuspitzeln, doch der Keeper pariert.

Deniz Undav findet bisher in Florian Hradecky seinen Meister. © Christian Charisius/dpa

25. Minute: Im Gegenzug versucht es Finnland mit einem Tempo-Gegenstoß. Doch statt einem gefühlvollen Pass in den Strafraum wird der finnische Stürmer quasi angeschrubbt und der Ball geht sonstwohin.

24. Minute: In den letzten fünf Minuten hat sich die DFB-Elf eine kleine Auszeit genommen. Dann gibt es eine prima Kurzpass-Stafette. Florian Wirtz läuft einen Bogen in den Sechzehner, doch sowohl er als auch Lennart Karl kommen nicht zum Abschluss, weil ein Finne klären kann.

20. Minute: 20 Minuten sind 'rum. Deutschland ist klar tonangebend, probiert es immer wieder über die Flügel. Nathaniel Brown und Lennart Karl machen Dampf auf den Außenbahnen.

16. Minute: Deutschland attackiert die Finnen hoch. Meistens bleibt den Gästen so nur der lange Ball. Von einem Ausflug in den deutschen Strafraum ist der Außenseiter momentan noch weit entfernt.

13. Minute: Viel geht bei Deutschland über die rechte Seite. Dort bilden Lennart Karl, den die Mitspieler häufig suchen, und Kapitän Joshua Kimmich ein prima Tandem.

11. Minute: Musiala schließt ab vom linken Strafraumeck. Der Ball landet jedoch sicher in den Händen des finnischen Schlussmanns.

9. Minute: Kurzer Antritt von Florian Wirtz, den er mit einem Steilpass auf Nmecha kombiniert. Der Dortmunder kommt jedoch nicht richtig an den Ball ran.

Deutschlands Spielmacher Florian Wirtz bekommt es heute bei den Finnen mit dem Nürnberger Adam Markhiev zu tun. © Christian Charisius/dpa

Riesenchance für Deniz Undav

8. Minute: Die erste Chance für Deutschland! Über links geht es fix. Brown setzt sich am Flügel durch, spielt ihn in den Rückraum, wo Undav aus rund 6 Metern zum Schuss kommt. Hradecky zeigt einen Riesenreflex und pariert!

5. Minute: Das könnte ein Spiel auf ein Tor werden. Finnland ist (nur) auf Konter aus, wird allerdings von den Deutschen auch schon früh attackiert.

3. Minute: Von links hat Deutschland die erste Ecke. Die landet bei Karl, der schwungvoll losdribbelt. Sein Schuss wird geblockt. Die folgende Ecke fängt Hradecky sicher weg.

1. Minute: Das Spiel läuft: Deutschland spielt in blau-grün übernimmt sofort die Kontrolle Finnland in weiß steht defensiv.

Vor Anpfiff: Die Spieler betreten das Spielfeld. Rund 25.000 Fans sind im Stadion mit von der Partie. Die Nationalhymnen von Finnland und Deutschland ertönen. Gleich geht es los.

Jamal Musiala (2.v.r.) spielt heute gemeinsam mit Florian Wirtz (3.v.r.) im deutschen Mittelfeld. © Christian Charisius/dpa

Vor Anpfiff: Die deutschen Fans zeigen eine Choreografie: Schwarze, rote und gelbe Zettel wurden verteilt, mehrere deutsche Nationalspieler wurden im DFB-Trikot porträtiert. "Let's go" lautet die kurze, knackige Botschaft.

20.37 Uhr: Diese deutschen Spieler stehen heute im Fokus

Noch 10 Minuten bis zum Anpfiff. Nach dem deutschen Torwart-Theater der letzten Wochen kann Oliver Baumann heute zeigen, dass Bundestrainer Nagelsmann einen Fehler macht, wenn er mit Manuel Neuer als Nummer eins plant. Hinten links werden alle bei DFB-"Frischling" Nathaniel Brown genau hinsehen. Offensiv darf der erst 18-jährige Lennart Karl wirbeln, während vorn im Sturm Deniz Undav zeigen kann, dass die deutschen Fans ihn zurecht verehren.

Torhüter Oliver Baumann kann heute zeigen, was er kann. Er hütet gegen Finnland das deutsche Tor. © Christian Charisius/dpa

20.25 Uhr: Auf diese Spieler verzichtet Julian Nagelsmann heute

Auf zwei Spieler muss Julian Nagelsmann heute verzichten. Torhüter Manuel Neuer wird wegen muskulären Problemen noch geschont. Kai Havertz erzielte am Sonnabend im Champions-League-Finale das Führungstor und darf sich noch ein wenig erholen. Er soll am Dienstag zur Nationalmannschaft stoßen.

20.13 Uhr: Er pfeift heute das Länderspiel von Deutschland gegen Finnland

Der Mann an der Pfeife kommt heute aus Brasilien. Schiedsrichter der Begegnung ist Matheus Candançan. Ihm wird assistiert von Victor Imazu und Alex Ang Ribeiro. Vierter Offizieller ist Paulo Zanovelli.

20.03 Uhr: Wer zeigt heute das Spiel zwischen Deutschland und Finnland?

Das heutige Match zwischen Deutschland und Finnland könnt Ihr im Free-TV sehen. Das Spiel läuft im ZDF-Fernsehen und kann beim ZDF auch gestreamt werden. Oliver Schmidt ist ab 20.45 Uhr der Kommentator. Die Übertragung beginnt bereits ab 20.15 Uhr mit den Vorberichten zum Länderspiel.

Im ZDF wird das Länderspiel zwischen Deutschland und Finnland am Sonntag übertragen. © Monika Skolimowska/dpa

19.52 Uhr: DFB-Elf beginnt mit Brown und Nmecha gegen Finnland

Die Aufstellung der DFB-Elf ist da. Und da sind durchaus Überraschungen dabei. Dass Lennart Karl und Deniz Undav in der Anfangself stehen, war zu erwarten. Überraschend beginnt jedoch der Frankfurter Nathaniel Brown als Außenverteidiger, während im Mittelfeld Felix Nmecha den Vorzug vor Leon Goretzka erhält. Deutschland: Baumann - Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown, Nmecha, Pavlovic, Musiala - Wirtz, Karl, Undav Finnland: Hradecky, Alho, Kosky, Miettinen, Mahuta - Suhonen, Markhiev, Lod, Walta - Keskinen - Källmann

Julians Nagelsmann (38) lässt auf der Außenverteidiger-Position überraschend den Frankfurter Brown anstelle vom Leipziger David Raum ran. © Federico Gambarini/dpa

19.30 Uhr: Ex-Bundesliga-Profi schnürte Doppelpack gegen Deutschland

23 Duelle gab es bislang zwischen Deutschland und Finnland. Die Bilanz fällt eindeutig zugunsten des DFB-Teams aus. Nur einmal verloren die Deutschen bislang gegen das Team aus Nordeuropa. Diese Niederlage datiert aus dem Jahr 2023. Richtig eng ging es im Jahr 2001 zur Sache, als Deutschland mit Mühe ein 2:2 gegen Finnland erreichte. Ex-Bundesliga-Stürmer Mikael Forsell (Borussia Mönchengladbach, Hannover 96, VfL Bochum) schnürte damals einen Doppelpack.

Mikael Forsell (3.v.r) war von der deutschen Abwehr um Christian Wörns (2.v.r) nicht zu bändigen, sodass DFB-Keeper Oliver Kahn (2.v.l.) zweimal den Ball aus dem Tor holen musste. (Archivfoto) © IMAGO / Ulmer

19.25 Uhr: Deutschland gegen Finnland: Holt sich die DFB-Elf Selbstvertrauen?