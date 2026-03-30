Deutschland gegen Ghana live: Böses Spanien-Trauma! Schiri bei DFB-Länderspiel bietet viel Zündstoff

Deutsche Nationalmannschaft gegen Ghana im TAG24-Liveticker: Stuart Attwell, der beim deutschen EM-Aus gegen Spanien als VAR agierte, pfeift das Spiel.

Von Florian Mentele

Stuttgart - Letzter Test vor der Kader-Nominierung! Drei Tage nach dem 4:3-Torfest gegen die Schweiz trifft die deutsche Nationalmannschaft in der Stuttgarter MHP Arena auf Ghana.

Freundschaftsspiel Deutschland - Ghana In unserem TAG24-Liveticker versorgen wir Euch zum Länderspiel mit allen Infos, Highlights und Treffern.

20.37 Uhr: Otto Addo rechnet Deutschland gute Chancen bei der WM aus

Auch Ghana-Coach Otto Addo äußerte sich vor dem Anpfiff über die Auswahl seines Geburtslandes - und dessen Chancen bei der WM: "Wir müssen aggressiver sein, müssen lernen. Wir müssen dagegenhalten, um Deutschland auch etwas ärgern zu können", so der Ex-Profi. "Deutschland hat zwar drei Gegentore bekommen (gegen die Schweiz, Anm. d. Red.) , aber auch viel Moral gezeigt. Und Deutschland hat ja noch ein paar Spieler in der Hinterhand, Musiala zum Beispiel, die werden eine sehr gute Rolle spielen bei der WM."

20.30 Uhr: Darum hat sich Julian Nagelsmann für Nick Woltemade entschieden

Vor dem Spiel sprach Bundestrainer Julian Nagelsmann am ARD-Mikro darüber, warum er sich für Nick Woltemade und gegen Deniz Undav im Sturm entschieden hat. "Wir müssen ihm hier schon Vertrauen geben, letztes Spiel wurde er eingewechselt, jetzt spielt er von Beginn an. (...) Dann haben wir auch noch Deniz, der es auf eine andere Art gut macht, da haben wir viel Potenzial. (...) Deniz hat viele gute Aktionen in der Liga, wenn der Gegner schon ein bisschen müde ist. Und das geht ein bisschen flöten, wenn er vorher schon viel arbeiten muss. Und wir haben Rollengespräche mit den Spielern geführt, und wenn ich mich dann die nächsten beiden Spiele nicht daran halte, dann brauche ich auch keine Rollengespräche führen."

20.07 Uhr: Stuart Attwell pfeifft das Spiel zwischen Deutschland und Ghana

Als Unparteiischer ist in Stuttgart der Engländer Stuart Attwell (43) im Einsatz - und an den haben hierzulande viele Anhänger gar keine guten Erinnerungen. Als Haupt-Schiri pfiff der 43-Jährige die DFB-Auswahl zwar bis heute noch gar nicht, allerdings war er bei der Heim-EM 2024 als VAR beim Viertelfinale gegen Spanien am Werk. Dabei griff er zum Unmut zahlreicher schwarz-rot-goldener Fans nicht ein, als Marc Cucurella in der Verlängerung einen Schuss von Jamal Musiala mit dem Arm abblockte. Deutschland schied daraufhin aus, Nagelsmann bezeichnete die Entscheidung seinerzeit als "Wahnsinn".

Stuart Attwell pfeift das Spiel zwischen Deutschland und Ghana. © Adam Davy/PA Wire/dpa

19.44 Uhr: Diese Startelf schickt Julian Nagelsmann gegen Ghana ins Rennen

Der Bundestrainer hält Wort: Alex Nübel und Nathaniel Brown beginnen für Oliver Baumann und David Raum, daneben nimmt Nagelsmann zwei weitere Veränderungen vor. Nick Woltemade und Pascal Groß starten nämlich ebenso, dafür müssen Leon Goretzka und Leroy Sané zunächst auf der Bank Platz nehmen. Heißt auch: Deniz Undav sitzt zunächst auch wieder nur draußen.

Nick Woltemade (2.v.l.) startet im Sturm gegen Ghana. © Tom Weller/dpa

19.30 Uhr: Das erwartet Julian Nagelsmann vom deutschen Gegner

Auf der Pressekonferenz vor dem heutigen Test prophezeite der Bundestrainer den deutschen Fans bereits, auf was sie sich ab 20.45 Uhr einstellen können. "Wir gehen davon aus, dass sie tief stehen und mit ihren schnellen Flügelstürmern auf Konter spielen werden, um uns wehzutun. So haben sie auch das Tor gegen Österreich erzielt. Wir glauben nicht, dass sie hoch pressen werden oder den Ball wollen", so Nagelsmann. Ghana dürfte aber auch auf Wiedergutmachung aus sein, denn am Freitag setzte es gegen Österreich eine deftige 1:5-Pleite. "Ich will eine andere Körpersprache sehen und Spieler, die auf dem Platz vorangehen. Wir dürfen nicht ins offene Messer laufen. Das schnelle Umschaltspiel ist Deutschlands größte Stärke. Wir müssen extrem wachsam sein", erklärte Otto Addo daher.

Ghanas Nationaltrainer Otto Addo will von seiner Truppe eine bessere Leistung als zuletzt gegen Österreich sehen. © Christian Charisius/dpa

19.16 Uhr: Die Länderspiel-Bilanz beider Nationen

Deutschland hat bislang noch kein Länderspiel gegen die ghanaische Auswahl verloren. Dreimal trafen die beiden Nationen bislang aufeinander, zwei Siege stehen für Schwarz-Rot-Gold zu Buche, eine Partie endete Unentschieden. Gerade das Remis dürfte vielen DFB-Fans allerdings noch am besten im Kopf geblieben sein. Auf dem Weg zum WM-Titel 2014 trotzten die "Black Stars" dem späteren Champion im zweiten Gruppenspiel und bis dato letzten Aufeinandertreffen nämlich ein 2:2 ab. Mario Götze brachte Deutschland in Front, André Ayew und Asamoah Gyan drehten die Partie, ehe Miroslav Klose den Schlusspunkt setzte.

19 Uhr: Hier läuft das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft heute im TV

Die ARD zeigt den Test der DFB-Elf heute Abend im Free-TV und online im Livestream. Die Übertragung beginnt ab 20.15 Uhr mit Moderatorin Esther Sedlaczek sowie Experte Bastian Schweinsteiger, ab 20.45 Uhr kommentiert Philipp Sohmer die Partie.

Fans der deutschen Nationalmannschaft können sich freuen: Das Länderspiel läuft im Free-TV. © Carsten Koall/dpa

18.45 Uhr: Julian Nagelsmann wird einige Änderungen vornehmen

Bei der Aufstellung hat der Bundestrainer bereits im Vorfeld ein paar Entscheidungen verkündet. So wird heute Abend Alexander Nübel (29) im Stadion seines Klubs VfB Stuttgart zwischen den Pfosten stehen. Oliver Baumann bleibe zwar mit Blick auf die WM die Nummer eins, Nübel habe sich jedoch die Einsatzzeit verdient. Auf der Linksverteidigerposition darf der Frankfurter Nathaniel Brown (22) für David Raum (27) ran und auch Deniz Undav (29), der gegen die Schweiz über die volle Distanz auf der Bank schmorte, soll zumindest einige Minuten erhalten.

Wer kann sich bei Julian Nagelsmann gegen Ghana für einen WM-Kaderplatz empfehlen? © Christian Charisius/dpa

18.30 Uhr: Deutschland gegen Ghana im TAG24-Liveticker