Jungstar Karl peilt die WM an: "Ich spiele meinen Fußball runter"

München - Jungstar Lennart Karl (18) will als Neuling im Kreis der deutschen Fußball- Nationalmannschaft genauso unbekümmert und zugleich zielstrebig auftreten, wie es ihm als Senkrechtstarter beim FC Bayern München in dieser Saison gelungen ist.

Bayern-Youngster Lennart Karl (18) will sich wegen der Nominierten für die DFB-Elf keinen Druck machen. © Alexandra Beier/AFP

"Ich mache mir selbst keinen Druck. Ich spiele meinen Fußball runter", kündigte der 18 Jahre alte Offensivspieler nach dem 4:0 mit den Bayern gegen Union Berlin in der Bundesliga an.

"Und dann hoffe ich mal, dass es gut klappt, dass ich bei der WM dabei bin."

Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) hatte den U21-Nationalspieler am Donnerstag erstmals fürs A-Team nominiert.

"Ich war bei der Mathe-Nachhilfe. Da hat er mich angerufen. Dann bin ich erst nicht drangegangen", erzählte Karl.

"Dann habe ich fünf Minuten später zurückgerufen – und dann habe ich mich sehr gefreut über die Nachricht, dass ich nominiert werde."