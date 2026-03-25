Deutschland gegen Schweiz bei RTL: Auf dieses Kommentatoren-Duo kommst Du nie
Köln - Wenn die deutsche Nationalelf am Freitag (27. März) in Basel auf die Schweiz trifft, dürfen sich Zuschauerinnen und Zuschauer bei RTL auf ein ganz besonderes Comeback freuen: Erstmals nach über 23 Jahren kehren die beiden TV-Entertainer Stefan Raab (59) und Michael "Bully" Herbig (57) auf den Kommentatorenplatz zurück.
Am 9. November 2002 hatte das lustige Duo den Bundesliga-Klassiker zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund begleitet, nun kehren sie auf die große Sportbühne zurück: Wie der Kölner Sender mitteilt, kommentieren Raab und Bully das Testspiel ab 20.30 Uhr bei RTL+ und dem YouTube-Kanal von "RTL Sport".
"Live, ungefiltert und garantiert unterhaltsam liefern die beiden Show-Giganten bei 'Stefan Raab und Bully LIVE: Schweiz - Deutschland' ihre ganz eigene Perspektive auf das Spielgeschehen und die Performance des DFB-Teams", versprechen die Fernsehmacher.
Gleichzeitig kommen aber auch die Fans der klassischen Fußballübertragung auf ihre Kosten: Auf dem linearen TV-Kanal von RTL begrüßt Allzweckwaffe Laura Wontorra (37) die Zuschauerinnen und Zuschauer schon ab 20.15 Uhr live aus dem St.-Jakob-Park in Basel.
Mit von der Partie sind dann auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (65) sowie Ex-BVB-Coach Edin Terzić als Experten. Kommentiert wird das Spiel von Wolff-Christoph Fuss (49). Anstoß ist um 20.45 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: Leonie Asendorpf/dpa, Christian Charisius/dpa