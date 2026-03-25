Deutschland gegen Schweiz bei RTL: Auf dieses Kommentatoren-Duo kommst Du nie

Die TV-Entertainer Stefan Raab und Michael "Bully" Herbig kommentieren gemeinsam das Testspiel der deutschen Nationalelf gegen die Schweiz am Freitag auf RTL+.

Von Tobias Kremer

Köln - Wenn die deutsche Nationalelf am Freitag (27. März) in Basel auf die Schweiz trifft, dürfen sich Zuschauerinnen und Zuschauer bei RTL auf ein ganz besonderes Comeback freuen: Erstmals nach über 23 Jahren kehren die beiden TV-Entertainer Stefan Raab (59) und Michael "Bully" Herbig (57) auf den Kommentatorenplatz zurück.

Kehren gemeinsam auf die große Sportbühne zurück: Stefan Raab (59, l.) und Michael "Bully" Herbig (57).
Kehren gemeinsam auf die große Sportbühne zurück: Stefan Raab (59, l.) und Michael "Bully" Herbig (57).  © Leonie Asendorpf/dpa

Am 9. November 2002 hatte das lustige Duo den Bundesliga-Klassiker zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund begleitet, nun kehren sie auf die große Sportbühne zurück: Wie der Kölner Sender mitteilt, kommentieren Raab und Bully das Testspiel ab 20.30 Uhr bei RTL+ und dem YouTube-Kanal von "RTL Sport".

"Live, ungefiltert und garantiert unterhaltsam liefern die beiden Show-Giganten bei 'Stefan Raab und Bully LIVE: Schweiz - Deutschland' ihre ganz eigene Perspektive auf das Spielgeschehen und die Performance des DFB-Teams", versprechen die Fernsehmacher.

Gleichzeitig kommen aber auch die Fans der klassischen Fußballübertragung auf ihre Kosten: Auf dem linearen TV-Kanal von RTL begrüßt Allzweckwaffe Laura Wontorra (37) die Zuschauerinnen und Zuschauer schon ab 20.15 Uhr live aus dem St.-Jakob-Park in Basel.

Serge Gnabry (30, v.) und Nick Woltemade (24) werden gegen die Schweiz für die deutsche Nationalelf auf Torejagd gehen.
Serge Gnabry (30, v.) und Nick Woltemade (24) werden gegen die Schweiz für die deutsche Nationalelf auf Torejagd gehen.  © Christian Charisius/dpa

Mit von der Partie sind dann auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (65) sowie Ex-BVB-Coach Edin Terzić als Experten. Kommentiert wird das Spiel von Wolff-Christoph Fuss (49). Anstoß ist um 20.45 Uhr.

Titelfoto: Bildmontage: Leonie Asendorpf/dpa, Christian Charisius/dpa

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