Deutschland gegen Ghana live: DFB-Team in Front! Ausgerechnet Cucurella-VAR pfeift Hand-Elfer

Deutsche Nationalmannschaft gegen Ghana im TAG24-Liveticker: DFB-Team in Front! Ausgerechnet Cucurella-VAR entscheidet auf Hand-Elfer

Von Florian Mentele

Stuttgart - Letzter Test vor der Kader-Nominierung! Drei Tage nach dem 4:3-Torfest gegen die Schweiz trifft die deutsche Nationalmannschaft in der Stuttgarter MHP Arena auf Ghana.

Freundschaftsspiel Aktueller Spielstand: Deutschland - Ghana 1:0 Torschütze: 1:0 Kai Havertz (45.+3) In unserem TAG24-Liveticker versorgen wir Euch zum Länderspiel mit allen Infos, Highlights und Treffern.

66. Minute: David Raum nimmt sich einen Freistoß aus gut 25 Metern und zwirbelt das Leder mit links in Richtung Ghana-Kasten. Der Versuch wird sehr gefährlich, rauscht aber dann doch am linken Pfosten vorbei.

64. Minute: Auf der Gegenseite schießt Goretzka jetzt selbst, mit Woltemade steht aber der eigene Mann im Weg.

63. Minute: Jordan Ayew kommt im Sechzehner zum Schuss, Goretzka fälscht ins Toraus ab.

61. Minute: Nagelsmann wechselt jetzt munter durch, gleich vier Neue kommen: Goretzka, Führich, Vagnoman und Raum dürfen ran, Groß, Wirtz, Brown sowie Stiller haben Feierabend. Gleich zwei VfB-Akteure mehr nun also drauf, das kommt in Stuttgart gut an.

57. Minute: Lennart Karl gewinnt den Ball im ghanaischen Aufbau und mutiert dann zum Slalomläufer. Gleich fünf Akteure des Gegners sehen ganz alt aus, bis der Bayern-Dribbler unfair gestoppt wird. Ganz starke Aktion des 18-Jährigen.

55. Minute: Bei der Aktion hat sich Peprah Oppong verletzt, der Abwehrmann muss runter. Für ihn kommt Derrick Luckassen vom Pafos FC, der sein Länderspieldebüt mit immerhin schon 30 Jahren feiert.

Nick Woltemade köpft an die Latte!

53. Minute: Jetzt ist Tempo drin: Die Hausherren antworten umgehend wieder mit einem eigenen Vorstoß. Karl bedient Woltemade per Flanke, der Sturm-Lulatsch köpft an die Latte!

52. Minute: Direkt im Gegenzug fast der Ausgleich! Semenyo setzt sich auf rechts stark durch und gibt in die Mitte, wo Adu auch zum Abschluss kommt. Schlotterbeck wirft sich aber voll rein und verhindert den Einschlag.

52. Minute: Deutschland übernimmt direkt wieder die volle Kontrolle. Groß probiert es nach Brown-Ablage mit der Innenseite, aber deutlich zu unplatziert. Da war mehr drin.

49. Minute: Nach einer Ecke von links flankt Stiller im zweiten Anlauf, am langen pfosten wartet Rüdiger, wird aber abgeblockt.

46. Minute: Nagelsmann wechselt zur Pause gleich dreifach - und schenkt den heimischen Fans ihren Liebling: Undav, Rüdiger und Lennart Karl kommen für Gnabry, Tah und Havertz.

Die zweite Halbzeit bei Deutschland gegen Ghana ist unterwegs

46. Minute: Weiter geht's in der MHP Arena!

Halbzeit: Nach den ersten zehn Minuten hätte wohl keiner in Stuttgart gewettet, dass Ghana bis kurz vor der Pause ohne Gegentor bleibt, doch Deutschland hat aus einer drückenden Überlegenheit in der Anfangsphase lange keine Tore gemacht. Im Laufe der ersten Hälfte wurden die Black Stars dann immer mutiger bei ihren Konterversuchen, bestraften das DFB-Team im Gegensatz zur Schweiz aber nicht sofort. Dass letztlich Stuart Attwell in Stuttgart einen Handelfmeter zum Bannbruch für die Adlerträger pfeifen musste, ist dann wohl Ironie des Schicksals.

Kai Havertz bringt Deutschland per Handelfmeter in Führung

45. Minute +3: TOOOOOOR für Deutschland! Kai Havertz tritt an und versenkt rechts unten zum insgesamt überfälligen 1:0 für die DFB-Auswahl.

45. Minute +2: 633 Tage zu spät, aber das nimmt Deutschland mit! Attwell zeigt tatsächlich auf den Punkt - Elfmeter!

45. Minute +1: Oder doch nicht! Adjetey blockt einen Stiller-Schuss im eigenen Sechzehner mit dem Arm, Attwell geht raus und schaut sich die Szene an.

Wolfsburg-Profi Jonas Adjetey geht mit dem Arm dazwischen - Attwell entscheidet nach dem Blick auf en Bildschirm auf Elfer. © Federico Gambarini/dpa

45. Minute: Die Partie tröpfelt jetzt der Pause entgegen. Ghana kann mit dem 0:0 offensichtlich gut leben, Deutschland scheint die Möglichkeit zur Nachjustierung wahrnehmen zu wollen.

40. Minute: Viele Standards prallen inzwischen an der ghanaischen Defensive ab, mit zunehmender Zeit werden die Gäste außerdem immer frecher bei ihren Konterversuchen. Noch stimmt die Restverteidigung der Nagelsmann-Truppe aber.

35. Minute: Das Publikum hat trotzdem Spaß und feiert ihren Lokalmatador Deniz Undav mit lauten Sprechchören. Der VfB-Knipser bekommt das breite Grinsen beim Aufwärmen gar nicht mehr aus dem Gesicht.

Schon auf der Bank feierten die Fans ihren Deniz Undav (M.), als er sich zum Aufwärmen erhob, gab es kein Halten mehr. © Christian Charisius/dpa

33. Minute: Jetzt ist die Kugel drin, aber die Fahne zeitgleich oben. Kimmich bedient Woltemade, der überlegt auf Wirtz ablegt. Anschließend netzt der Spielmacher ein, doch der Newcastle-Stürmer stand vorher hauchdünn im Abseits.

31. Minute: Das muss doch das 1:0 sein! Keeper Asare segelt bei einem Kimmich-Freistoß vorbei, dann bekommen Woltemade und vor allem Tah das Leder aber nicht im Kasten unter. Da hätte der Abwehrmann nach seinem Premierentreffer gegen die Schweiz gleich nachlegen können.

30. Minute: Ghana wird allmählich stärker, Wirtz muss im eigenen Strafraum aushelfen.

27. Minute: Und der Standard bringt die Chance für die Gäste: Deutschland bekommt die Kugel nicht richtig geklärt, im zweiten Anlauf taucht Semenyo plötzlich blank im Strafraum auf, findet in der Mitte dann aber keinen Abnehmer.

26. Minute: Eine Stiller-Ecke läuft wieder ins Leere, dann schaltet Ghana schnell um - und holt immerhin eine Ecke raus.

Kai Havertz (r.) und Co. dominieren die Anfangsphase, aber belohnen sich noch nicht. © Federico Gambarini/dpa

21. Minute: Wir sind wieder beim gewohnten Bild: Deutschland schaltet und waltet, spielt bis zum ghanaischen Sechzehner wie aus einem Guss. Dann werden die Räume eng. Eine Kimmich-Flanke aus dem Halbfeld findet keinen Abnehmer.

18. Minute: Erster Abschluss der Black Stars, Sibo verzieht aus der Distanz.

15. Minute: Die Adlerträger schnüren Ghana mit beeindruckender Passkontrolle und starkem Gegenpressing hier immer mehr ein, nur die Belohnung in Form eines Tores fehlt noch.

11. Minute: Wieder kombiniert sich die DFB-Elf mit einer unglaublichen Leichtigkeit durch die Reihen, am Ende verzieht aber Tah seinen Abschluss am langen Pfosten deutlich bis ins Seitenaus.

9. Minute: Kimmich sucht Gnabry in der Gefahrenzone, Innenverteidiger Djiku kommt gerade noch so dazwischen. Die deutsche Führung scheint hier nur eine Frage der Zeit zu sein, Ghana wirkt völlig überfordert.

6. Minute: Den fälligen Freistoß aus halbrechter Position an der Strafraumkante schnappt sich Wirtz - knapp rechts vorbei! Fast das nächste Traumtor des Liverpoolers.

5. Minute: Ghana im Glück! Adjetey bringt Havertz als letzter Mann unfair vor dem Sechzehner zu Boden, das muss eigentlich eine Rote Karte sein. Attwell lässt Gnade vor Recht ergehen und zückt nur den gelben Karton.

4. Minute: Fast das frühe 1:0 für Deutschland! Groß schickt Havertz mit perfektem Timing auf der rechten Seite in die Tiefe, der Arsenal-Star legt in den Rückraum auf Woltemade ab, der den Ball aber ganz knapp neben den linken Pfosten setzt.

Länderspiel Deutschland gegen Ghana jetzt live!

Anpfiff: Das Spiel läuft!

20.43 Uhr: Die deutsche Nationalhymne ertönt, gleich rollt die Kugel.

20.42 Uhr: Die Spieler betreten den Rasen der Stuttgarter MHP Arena, werfen wir noch einen kurzen Blick auf das ghanaische Team: Mit Jonas vom VfL Wolfsburg und Derrick Köhn von Union stehen zwei Bundesliga-Legionäre bei den Black Stars auf dem Platz, der Linksverteidiger ist wie sein Coach in Hamburg geboren. Ein besonderes Augenmerk sollte die DFB-Defensive zudem auf Antoine Semenyo von Manchester City legen, der diese Saison schon 15 Tore in der Premier League erzielt hat.

Können die deutschen Fans beim letzten Test vor der Kader-Nominierung jubeln? © Marijan Murat/dpa

20.37 Uhr: Otto Addo rechnet Deutschland gute Chancen bei der WM aus

Auch Ghana-Coach Otto Addo äußerte sich vor dem Anpfiff über die Auswahl seines Geburtslandes - und dessen Chancen bei der WM: "Wir müssen aggressiver sein, müssen lernen. Wir müssen dagegenhalten, um Deutschland auch etwas ärgern zu können", so der Ex-Profi. "Deutschland hat zwar drei Gegentore bekommen (gegen die Schweiz, Anm. d. Red.) , aber auch viel Moral gezeigt. Und Deutschland hat ja noch ein paar Spieler in der Hinterhand, Musiala zum Beispiel, die werden eine sehr gute Rolle spielen bei der WM."

20.30 Uhr: Darum hat sich Julian Nagelsmann für Nick Woltemade entschieden

Vor dem Spiel sprach Bundestrainer Julian Nagelsmann am ARD-Mikro darüber, warum er sich für Nick Woltemade und gegen Deniz Undav im Sturm entschieden hat. "Wir müssen ihm hier schon Vertrauen geben, letztes Spiel wurde er eingewechselt, jetzt spielt er von Beginn an. (...) Dann haben wir auch noch Deniz, der es auf eine andere Art gut macht, da haben wir viel Potenzial. (...) Deniz hat viele gute Aktionen in der Liga, wenn der Gegner schon ein bisschen müde ist. Und das geht ein bisschen flöten, wenn er vorher schon viel arbeiten muss. Und wir haben Rollengespräche mit den Spielern geführt, und wenn ich mich dann die nächsten beiden Spiele nicht daran halte, dann brauche ich auch keine Rollengespräche führen."

20.07 Uhr: Stuart Attwell pfeifft das Spiel zwischen Deutschland und Ghana

Als Unparteiischer ist in Stuttgart der Engländer Stuart Attwell (43) im Einsatz - und an den haben hierzulande viele Anhänger gar keine guten Erinnerungen. Als Haupt-Schiri pfiff der 43-Jährige die DFB-Auswahl zwar bis heute noch gar nicht, allerdings war er bei der Heim-EM 2024 als VAR beim Viertelfinale gegen Spanien am Werk. Dabei griff er zum Unmut zahlreicher schwarz-rot-goldener Fans nicht ein, als Marc Cucurella in der Verlängerung einen Schuss von Jamal Musiala mit dem Arm abblockte. Deutschland schied daraufhin aus, Nagelsmann bezeichnete die Entscheidung seinerzeit als "Wahnsinn".

Stuart Attwell pfeift das Spiel zwischen Deutschland und Ghana. © Adam Davy/PA Wire/dpa

19.44 Uhr: Diese Startelf schickt Julian Nagelsmann gegen Ghana ins Rennen

Der Bundestrainer hält Wort: Alex Nübel und Nathaniel Brown beginnen für Oliver Baumann und David Raum, daneben nimmt Nagelsmann zwei weitere Veränderungen vor. Nick Woltemade und Pascal Groß starten nämlich ebenso, dafür müssen Leon Goretzka und Leroy Sané zunächst auf der Bank Platz nehmen. Heißt auch: Deniz Undav sitzt zunächst auch wieder nur draußen.

Nick Woltemade (2.v.l.) startet im Sturm gegen Ghana. © Tom Weller/dpa

19.30 Uhr: Das erwartet Julian Nagelsmann vom deutschen Gegner

Auf der Pressekonferenz vor dem heutigen Test prophezeite der Bundestrainer den deutschen Fans bereits, auf was sie sich ab 20.45 Uhr einstellen können. "Wir gehen davon aus, dass sie tief stehen und mit ihren schnellen Flügelstürmern auf Konter spielen werden, um uns wehzutun. So haben sie auch das Tor gegen Österreich erzielt. Wir glauben nicht, dass sie hoch pressen werden oder den Ball wollen", so Nagelsmann. Ghana dürfte aber auch auf Wiedergutmachung aus sein, denn am Freitag setzte es gegen Österreich eine deftige 1:5-Pleite. "Ich will eine andere Körpersprache sehen und Spieler, die auf dem Platz vorangehen. Wir dürfen nicht ins offene Messer laufen. Das schnelle Umschaltspiel ist Deutschlands größte Stärke. Wir müssen extrem wachsam sein", erklärte Otto Addo daher.

Ghanas Nationaltrainer Otto Addo will von seiner Truppe eine bessere Leistung als zuletzt gegen Österreich sehen. © Christian Charisius/dpa

19.16 Uhr: Die Länderspiel-Bilanz beider Nationen

Deutschland hat bislang noch kein Länderspiel gegen die ghanaische Auswahl verloren. Dreimal trafen die beiden Nationen bislang aufeinander, zwei Siege stehen für Schwarz-Rot-Gold zu Buche, eine Partie endete Unentschieden. Gerade das Remis dürfte vielen DFB-Fans allerdings noch am besten im Kopf geblieben sein. Auf dem Weg zum WM-Titel 2014 trotzten die "Black Stars" dem späteren Champion im zweiten Gruppenspiel und bis dato letzten Aufeinandertreffen nämlich ein 2:2 ab. Mario Götze brachte Deutschland in Front, André Ayew und Asamoah Gyan drehten die Partie, ehe Miroslav Klose den Schlusspunkt setzte.