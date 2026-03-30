Deutschland gegen Ghana live: Hier läuft das Länderspiel heute im TV

Deutsche Nationalmannschaft gegen Ghana im TAG24-Liveticker: Die ARD überträgt das Länderspiel am Montagabend im Free-TV.

Von Florian Mentele

Stuttgart - Letzter Test vor der Kader-Nominierung! Drei Tage nach dem 4:3-Torfest gegen die Schweiz trifft die deutsche Nationalmannschaft am Montagabend (20.45 Uhr) in der Stuttgarter MHP Arena auf Ghana.

Für Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) ist es die finale Gelegenheit, seine Kicker noch einmal ganz genau unter die Lupe zu nehmen, ehe der DFB am 12. Mai die Auswahl für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada bekannt gibt. Auf der anderen Trainerbank sitzt heute übrigens ebenfalls ein hierzulande sehr bekanntes Gesicht: Ghanas Nationalcoach Otto Addo (50) wurde in Hamburg geboren und trug jahrelang das BVB-Trikot. In unserem TAG24-Liveticker versorgen wir Euch zum Länderspiel mit allen Infos, Highlights und Treffern.

19 Uhr: Hier läuft das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft heute im TV

Die ARD zeigt den Test der DFB-Elf heute Abend im Free-TV und online im Livestream. Die Übertragung beginnt ab 20.15 Uhr mit Moderatorin Esther Sedlaczek sowie Experte Bastian Schweinsteiger, ab 20.45 Uhr kommentiert Philipp Sohmer die Partie.

Fans der deutschen Nationalmannschaft können sich freuen: Das Länderspiel läuft im Free-TV. © Carsten Koall/dpa

18.45 Uhr: Julian Nagelsmann wird einige Änderungen vornehmen

Bei der Aufstellung hat der Bundestrainer bereits im Vorfeld ein paar Entscheidungen verkündet. So wird heute Abend Alexander Nübel (29) im Stadion seines Klubs VfB Stuttgart zwischen den Pfosten stehen. Oliver Baumann bleibe zwar mit Blick auf die WM die Nummer eins, Nübel habe sich jedoch die Einsatzzeit verdient. Auf der Linksverteidigerposition darf der Frankfurter Nathaniel Brown (22) für David Raum (27) ran und auch Deniz Undav (29), der gegen die Schweiz über die volle Distanz auf der Bank schmorte, soll zumindest einige Minuten erhalten.

Wer kann sich bei Julian Nagelsmann gegen Ghana für einen WM-Kaderplatz empfehlen? © Christian Charisius/dpa

18.30 Uhr: Deutschland gegen Ghana im TAG24-Liveticker