DFB aufgepasst! Österreich baggert an unserem Bundesliga-Shootingstar!

Heidenheim - Wer nach dem Shootingstar des Bundesliga - Saisonstarts fragt, kommt an Paul Wanner (18) nicht vorbei! Der Youngster vom 1. FC Heidenheim , der im Vorjahr noch im Unterhaus kickte, zählt schon jetzt zu den Entdeckungen der Saison. Und weckt Begehrlichkeiten!

Und wie reagierte der Shootingstar? Er sagte vorerst ab, weil er sich zunächst "als Bundesliga-Spieler richtig etablieren will", so Rangnick.

Im Klartext: Der Österreichische Fußballverband (ÖFB) hätte am liebsten den gebürtigen Ösi (Vater Deutscher, Mutter aus Österreich) für die anstehenden Länderspiele berufen.

Paul Wanner dreht nach seinem Bundesliga-Premierentreffer gegen St. Pauli zum Jubeln ab. © Gregor Fischer/dpa

Und was sagt eigentlich unser Bundestrainer Julian Nagelsmann (37) zum Toptalent? "Mich freut seine Entwicklung [...] Er ist ein Spieler mit sehr viel Potenzial und Tempo, den wir beim DFB fest in unseren Planungen haben."

Beispiele gefällig? Am ersten Spieltag ist es Wanners Tor, das Heidenheim den Weg zum ersten Ligasieg bei St. Pauli (2:0) ebnet. Wanner krönt sich zum jüngsten Torschützen der - zugegeben noch kurzen - Heidenheimer Bundesliga-Geschichte.



Am zweiten Spieltag gegen den FC Augsburg schnappt sich Wanner wie selbstverständlich in der 9. Minute den Ball und tritt zum Elfmeter an. Der Jungspund bleibt cool wie ein alter Hase. Später bereitet er das dritte von vier Toren mit einem cleveren Pass vor.

Bemerkenswert: Wenige Tage zuvor hatte Wanner nahezu im Alleingang das Rückspiel gegen BH Häcken zur Teilnahme an der UEFA Conference League gedreht.

Sieht der DFB in Wanner das Potenzial zu einem dauerhaften Stammgast in der Nationalmannschaft, sollte er nicht zu lange zögern.