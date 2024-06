Deutscher Chancenwucher im vorletzten Test: DFB-Elf verzweifelt gegen die Ukraine!

Deutschland gegen Ukraine im Liveticker: Vor dem Start der EM 2024 warten noch zwei Härtetests auf die DFB-Elf. Steigt die Euphorie mit einem Sieg am Montag?

Von Florian Mentele

Nürnberg - Es geht ans Eingemachte für die deutsche Nationalmannschaft! Vor dem Start der Europameisterschaft 2024 stehen noch zwei Härtetests auf dem Programm. Am heutigen Montagabend will die Ukraine beim Gastgeber auf die Euphoriebremse drücken. Aktuell steht es 0:0.

Jamal Musiala (l.) gegen die Ukraine in Aktion. © Christian Charisius/dpa Im Nürnberger Max-Morlock-Stadion steigt die DFB-Elf in die unmittelbare EM-Vorbereitung ein. In unserem Liveticker zum Testspiel gegen die Ukraine bleibt Ihr am Ball!

Deutschland bekommt den Ball gegen die Ukraine nicht ins Tor

Abpfiff: Dann ist Schluss, Deutschland und die Ukraine trennen sich mit einem torlosen Unentschieden. 90. Minute + 3: Die wohl letzte Möglichkeit der Partie vergibt Kimmich, dessen Schuss aus halbrechter Position weit drüber geht. 90. Minute +2: Das muss es doch sein! Beier steckt den Ball perfekt zu Undav durch, aber der scheitert blank vor dem Kasten am herausstürmenden Trubin. 90. Minute: Drei Minuten werden nachgespielt. 90. Minute: Jetzt wittert die Ukraine nochmal ihre Chance, Yarmolenko ist über rechts durch, Neuer aber zur Stelle. 88. Minute: Neuer fast mit einem Riesen-Patzer beim Herausspielen, der deutsche Keeper wird aber von der Abseits-Fahne gerettet. 87. Minute: Wieder ein guter Angriff der Hausherren, am Ende darf Kimmich vorbeischießen. Die fehlende Effizienz wird den Bundestrainer ärgern, wenn es dabei bleibt. Spielerisch kann man der deutschen Mannschaft nur wenig Vorwürfe machen. 83. Minute: Die bringt allerdings nichts ein, noch gut sieben Minuten bleiben der deutschen Mannschaft. Die Torschuss-Bilanz steht aktuell bei 24:5 für Deutschland, auf der Anzeigetafel stehen jedoch zwei Nullen. 82. Minute: Das Publikum treibt die DFB-Elf nach der Doppelchance nochmal an. Erneut probiert es Beier, der abgefälscht Schuss trudelt ins Aus - Ecke!

Chris Führich und Maximilian Beier vergeben die nächsten Chancen

79. Minute: Und gleich noch eine Möglichkeit hinterher: Beier springt in einer Undav-Flanke, köpft aber vorbei.

79. Minute: Führich mit der nächsten vielversprechenden Abschluss-Chance, wieder ist Trubin zur Stelle. 78. Minute: Die Schlussphase läuft, gelingt dem DFB-Team noch der Lucky Punch? Der Spielfluss hat unter den vielen Wechseln etwas gelitten, der große Druck, den die Nagelsmann-Truppe über weite Strecken aufrechterhielt, ist verflogen. Trotzdem bleibt der EM-Gastgeber weiter bemüht. 76. Minute: Zinchenko kommt über links durch und hat viel Platz, seine Hereingabe kann mit Ach und Krach aber noch von der deutschen Abwehr verteidigt werden.

Aleksandar Pavlovic feiert sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft

71. Minute: Es kommt ein weiterer Debütant! Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern darf erstmals mit dem Adler auf der Brust aufs Feld. Die Chance blieb ihm im März noch wegen einer Mandelentzündung verwehrt, jetzt ist es also soweit. Robert Andrich hat dafür Feierabend. 67. Minute: Das 21-jährige Offensivtalent empfiehlt sich fürs EM-Ticket und hat hier richtig Schwung reingebracht. Jetzt legt er noch einen Undav-Abschluss auf, der letztendlich jedoch ungefährlich bleibt. 63. Minute: Und gleich nochmal Beier! Der Neuling nimmt einen hohen Pass hervorragend mit der Brust an und hält drauf, aber Trubin ist zügig unten und pariert zur Ecke.

Maximilian Beier (oben) hätte mit seiner ersten Aktion fast die Führung besorgt. © Daniel Löb/dpa

DFB-Debütant Maximilian Beier trifft nur die Latte!

61. Minute: Erster Ballkontakt von Beier - und fast das Tor! Der Hoffenheim-Angreifer knallt die Kugel aus spitzem Winkel an die Latte. 60. Minute: Die kurze Unordnung nach den Wechseln nutzt die Ukraine. Mudryk bricht über links durch, doch Neuer bekommt noch rechtzeitig die Beine zusammen und kann parieren. 59. Minute: Nagelsmann reagiert erneut und bringt Thomas Müller, Robin Koch und Debütant Maximilian Beier. Dafür verlassen Havertz, Tah und Musiala den Rasen. 56. Minute: So auch jetzt Führich, der seinen Teamkollegen Undav in der Mitte findet. In den strammen Schuss des VfB-Stürmers aus 16 Metern wirft sich aber noch ein Verteidiger. 56. Minute: Die deutsche Mannschaft übt sich in Geduld, sucht im Powerplay die Lücke und schlägt eigentlich auch starke Flanken in den ukrainischen Sechzehner. Nur der Ertrag fehlt weiterhin. 50. Minute: Musiala schlängelt sich gekonnt auf der rechten Seite durch, an die Flanke kommt Havertz in der Mitte aber nicht ran. 48. Minute: Die DFB-Elf macht zunächst da weiter, wo sie im ersten Durchgang aufgehört hat. Der Druck bleibt hoch, Deutschland will das 1:0 erzwingen.

Chris Führich und Deniz Undav kommen zur zweiten Halbzeit rein

46. Minute: Weiter geht es in Nürnberg! Nagelsmann wechselt zur Pause bereits zweifach: Chris Führich und Deniz Undav kommen für Florian Wirtz und Ilkay Gündogan in die Partie.

Halbzeit: Der EM-Gastgeber verkauft sich im vorletzten Test bislang teuer, gab vom Anstoß weg an den Ton an und erspielte sich zudem auch gute Gelegenheiten zur Führung. Das ist aber mal wieder der springende Punkt, denn die Effizienz fehlt dem DFB-Team im letzten Drittel. Auf der anderen Seite lauern die Ukrainer mit viel Tempo über Mudryk sowie Tsygankov auf Konter und konnten so ebenfalls mehrfach für Gefahr sorgen.

Über Jamal Musiala (2.v.l.) und Florian Wirtz (3.v.l.) ging viel, nur im Tor konnte das Duo den Ball noch nicht unterbringen. © Christian Charisius/dpa

Keine Tore zur Pause zwischen Deutschland und der Ukraine

Halbzeit: In der passiert aber nicht mehr viel, dann schickt Schiedsrichter Walter Altmann beide Mannschaften ohne Tore in die Kabinen. 45. Minute: Eine Minute gibt es im ersten Durchgang noch oben drauf. 42. Minute: Die DFB-Elf belohnt sich nicht! Nach einem Ballgewinn geht es schnell, Wirtz, Gündogan und Musiala kombinieren die Ukrainer schwindelig, am Ende fasst sich der Bayern-Youngster ein Herz. Sein abgefälschter Schuss geht links am Pfosten vorbei. 38. Minute: Jetzt wurde es auch vor dem deutschen Kasten mal richtig brenzlig! Tsygankov treibt über rechts, in der Mitte schließt Yaremchuk wuchtig ab. Neuer ist jedoch zur Stelle und hat die Kugel im Nachfassen. 36. Minute: Deutschland lässt den Fuß auf dem Gaspedal, presst früh. Wirtz setzt sich auf links durch, seine Hereingabe ist dann aber unsauber. Aus der zweiten Reihe versucht es Andrich, erneut weit drüber.

Robert Andrich vergibt Freistoß in bester Position

32. Minute: Robert Andrich darf ran, zirkelt das Leder jedoch oben rechts über das Gehäuse. 31. Minute: Erneut Musiala, der den Ball im Mittelfeld erobert, nach vorn treibt - dann aber den richtigen Moment für den Steckpass auf Wirtz verpasst. Trotzdem zieht er anschließend das Foul in gefährlicher Position am Sechzehner. 29. Minute: Musiala dribbelt sich auf der rechten Seite super durch und legt dann stark zurück auf Groß, der seinen Schuss aber deutlich zu hoch ansetzt. 28. Minute: Das rassige Duell beruhigt sich etwas, eben war die Ukraine sogar erstmals länger in der deutschen Hälfte am Ball. 22. Minute: Wieder eine gute Aktion des EM-Gastgebers, in der Gefahrenzone wird es bei der Kombination von Havertz und Gündogan dann allerdings etwas zu kleinteilig. 19. Minute: Mittlerweile schnürt die DFB-Elf den Gegner immer weiter am eigenen Sechzehner ein, die deutsche Führung liegt in der Luft. Florian Wirtz schlenzt von der linken Strafraumkante knapp drüber. 16. Minute: Das muss eigentlich das 1:0 für die Nagelsmann-Truppe sein! Nach einer Groß-Ecke kommt Gündogan im Fünfmeterraum an die Kugel, allerdings nicht mit dem Kopf, sondern nur mit dem Knie, wodurch er keinen Druck auf den Abschluss kriegt. Keeper Trubin packt zu, der Bundestrainer regt sich draußen auf.

Ilkay Gündogan (M.) kommt mit dem Kopf nicht richtig ran, trifft den Ball stattdessen nur mit seinem Knie. © Daniel Löb/dpa

Deutschland kontrolliert das Spiel, die Ukraine kontert

14. Minute: Nach einer deutschen Ecke von links probiert es Kimmich per Volley aus dem Rückraum, die ukrainische Defensive ist aber wach. Anschließend eilt wieder Mudryk im Konter über links davon, Mittelstädt kann die Hereingabe aber klären. 10. Minute: Mittelstädt zieht nach innen und probiert es mit dem schwächeren rechten Fuß - knapp links vorbei! 8. Minute: Es deutet sich schon in der Anfangsphase an, dass das hier ein guter Test im Hinblick auf das Eröffnungsspiel gegen Schottland sein könnte. Die DFB-Elf ist um Kontrolle bemüht, muss bei den temporeichen Gegenstößen der Rebrov-Truppe aber höllisch aufpassen. 4. Minute: Auf der Gegenseite kontert die Ukraine über Mudryk, dessen Abschluss wird noch abgeblockt. Den Abpraller schnappt sich Tsygankov, verzieht dann aber. Das ging etwas zu einfach.

2. Minute: Deutschland wagt sich das erste Mal in die Offensive, in höchster Not kann der Gast aber klären.

Das Länderspiel zwischen Deutschland und der Ukraine läuft!

1. Minute: Deutschland hat Anstoß, jetzt rollt der Ball! Vor Anpfiff: Bevor es losgeht, gibt es auch noch eine Schweigeminute für den im April verstorbenen Weltmeister von 1974, Bernd Hölzenbein. Vor Anpfiff: Die Mannschaften kommen raus und machen sich für die Hymnen bereit.

20.20 Uhr: Diese Elf schickt die Ukraine gegen Deutschland aufs Feld

Auch die Anfangsformation unserer Gäste steht! Die DFB-Hintermannschaft muss dabei vor allem auf die Flügelzange mit Mykhaylo Mudryk vom FC Chelsea und Viktor Tsygankov vom spanischen Überraschungsklub FC Girona achten. In der Mitte lauert zudem der bullige Mittelstürmer Roman Yaremchuk, während Oleksandr Zinchenko vom FC Arsenal als Linksverteidiger zumeist den verkappten Spielmacher gibt.

20 Uhr: So beginnt die deutsche Nationalmannschaft gegen die Ukraine

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat seine Startelf auf der abschließenden PK schon durchblicken lassen, von daher gibt es keine großen Überraschungen mehr. Neuer kehrt nach anderthalb Jahren Pause ins Tor zurück, Anton beginnt neben Tah in der Innenverteidigung. Außerdem darf Groß im Mittelfeld ran. Kai Havertz bildet die Sturmspitze, da Niclas Füllkrug am Samstag noch das CL-Finale gespielt hat.

17.35 Uhr: DFB baut Ukraine-Hilfe aus

Im Rahmen des Länderspiels gegen die Ukraine gaben beide Fußballverbände auch bekannt, dass man die bestehende Kooperation ausweiten werde. "Unsere Übereinkunft umfasst Fußballcamps in Malente und Barsinghausen, zu denen wir ukrainische Kinder aus Kriegsgebieten einladen werden. Zudem unterstützen wir ab sofort die UAF bei der Trainerausbildung", erklärte DFB-Präsident Bernd Neuendorf (62). Der 62-Jährige und Andrij Schewtschenko (47), Präsident des Ukrainischen Verbandes UAF, unterzeichnen die Vereinbarung demnach vor dem Test im Nürnberger Rathaussaal.

Bernd Neuendorf (62) will den ukrainischen Verband künftig auch bei der Trainerausbildung unterstützen. © Christian Charisius/dpa

16.15 Uhr: Waldemar Anton und Pascal Groß gegen Ukraine im Fokus

Neben Tor-Rückkehrer Manuel Neuer sprach Nagelsmann vor dem Testspiel vor allem über Waldemar Anton (27) und Pascal Groß (32), die die beiden CL-Sieger Toni Kroos (34) und Antonio Rüdiger (31) in der Startelf ersetzen werden. "Was Waldemar für mich auszeichnet, ist, dass er ein richtiger Verteidiger ist, der dazu aber richtig gute Offensivaktionen hat. Er ist ein echt guter Fußballer, der es liebt, zu verteidigen. Davon findet man nicht mehr allzu viele auf der Position", erklärte der Bundestrainer. "Pascal ist ein herausragend guter Spieler. Er war viel zu lange unter dem Radar für das, was er kann", schwärmte Nagelsmann zudem von Groß. "Pascal wird, da bin ich mir sicher, ein herausragend gutes Spiel machen."

Pascal Groß (32, l.h.) wird gegen die Ukraine in der Mittelfeldzentrale starten. © Christian Charisius/dpa

15 Uhr: Bilanz der deutschen Nationalmannschaft gegen die Ukraine