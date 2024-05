Kantersieg nach Blitz-Rückstand: DFB-Frauen auf EM-Kurs!

Rostock - Die deutschen Fußballerinnen sind nur noch einen Schritt von der Qualifikation zur EM 2025 in der Schweiz entfernt. Dennoch war das lange Zeit mühevolle 4:1 (1:1) gegen Außenseiter Polen in Rostock ein Warnschuss für das Team von Bundestrainer Horst Hrubesch 55 Tage vor dem ersten Spiel bei den Olympischen Spielen in Marseille gegen Australien.