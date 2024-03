DFB-Star teilt gegen "feige" Online-Hater aus: "Bin keine Influencerin"

München - Keine andere deutsche Nationalspielerin hat so viele Follower wie Giulia Gwinn (24). Allein auf Instagram interessieren sich über 600.000 Menschen für die Rechtsverteidigerin des FC Bayern München . Die große Aufmerksamkeit bringt aber auch verletzende Nachrichten mit sich, für die der DFB-Star gar kein Verständnis aufbringen kann.

Giulia Gwinn (24) hat sich im Netz eine große Fangemeinde aufgebaut, allerdings möchte sie nicht darauf reduziert werden. © Screenshot/Instagram/giuliagwinn

Zwar sei die 24-Jährige glücklicherweise nur selten betroffen, aber "es ist natürlich generell ein absolutes No-Go unserer Zeit", erklärte sie im Interview mit dem klubeigenen Magazin des FCB.

"Jemanden einfach anonym zu attackieren, ohne sich mit Hintergründen auseinanderzusetzen – das finde ich feige", so die deutliche Ansage der zweifachen Deutschen Meisterin.

Persönlich versuche sie, das Positive aus ihrer vielbeachteten Präsenz in den sozialen Netzwerken zu ziehen, auch wenn das nicht immer leicht falle.

"Bei Hasskommentaren sollte man sich immer bewusst machen, dass da Einzelpersonen dahinterstecken. Aber es wäre gelogen zu sagen, dass sie spurlos an einem vorbeigehen", gestand Gwinn. "Jeder sollte sich immer hinterfragen, was er da postet, was er anrichtet und warum er das macht."

Ohnehin sei der Internetauftritt ein Balanceakt. Bereits 2022 gab die Abwehrfrau preis, dass sie als Werbefigur mehr Geld verdienen würde als mit dem Profidasein.

Im vergangenen Jahr fragte dann sogar der "Playboy" wegen Nacktfotos an, doch die 41-fache Nationalkickerin lehnte dankend ab.