Debakel-Start vereitelt: DFB-Frauen drehen Zwei-Tore-Rückstand gegen Nachbarn!

Linz (Österreich) - Turbulenter Start in die Qualifikation! Auf dem Weg zur Europameisterschaft 2025 in der Schweiz kam die deutsche Frauen-Nationalmannschaft schon auf dem ersten Schritt gehörig ins Stolpern, trat gegen den Nachbarn aus Österreich aber gerade noch rechtzeitig sicher auf und feierte am Ende einen glücklichen 3:2-Erfolg sowie die ersten drei Punkte.