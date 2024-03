Entscheidendes Duell: Fliegt dieser DFB-Star aus dem EM-Kader?

Frankfurt am Main - Am morgigen Sonntag kämpfen Eintracht Frankfurt und die TSG 1899 Hoffenheim um den begehrten Platz 6, der zur Teilnahme an der Conference League berechtigt. Doch in einem Duell zweier Protagonisten auf dem Feld geht es möglicherweise noch um viel mehr.

Nach Informationen der " Sport Bild " soll der Eintracht-Keeper auch für die anstehenden Länderspiele im März gegen Frankreich (23. März) und Holland (26. März) nicht von Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) nominiert werden - ein herber Schlag, wenn es wirklich so kommt!

Sein größter Rivale um den streitigen Platz steht ihm am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) im direkten Duell gegenüber. TSG-Torhüter Oliver Baumann (33) schob sich durch zuletzt starke Leistungen nämlich im internen DFB-Ranking vorerst an Trapp vorbei.

Lange Zeit hatte Kevin Trapp (33) auch wegen des SGE-Höhenflugs in Europa jenen Platz inne, aber der Frankfurter schwächelte zuletzt zunehmend und muss nun sogar um seine Teilnahme an der Europameisterschaft mehr als zittern.

Oliver Baumann (33) zeigt seit Jahren konstant gute Leistungen für die TSG Hoffenheim und hat derzeit bei der DFB-Auswahl die Nase vorn vor Kevin Trapp. © Jan-Philipp Strobel/dpa

Aufgrund Trapps Leistungsdelle wäre dieser Schritt aktuell absolut nachvollziehbar, gleichwohl er sich gerade in der vergangenen Partie (2:1-Sieg) gegen den 1. FC Heidenheim wieder stabilisiert zeigte.

So sieht das auch sein Vereinscoach Dino Toppmöller (43): "Kevin macht im Training einen sehr fokussierten Eindruck. Er ist total bereit! Zuletzt in Heidenheim hat er in den richtigen Momenten Ruhe reingebracht. Wir hoffen, dass er das fortsetzt und uns hinten Stabilität gibt."

Die nächste Chance hierfür hat "Trappo", wie er in Frankfurt gerne einmal genannt wird, nun also gegen die Hoffenheimer rund um deren langjährigen Torwart Oli Baumann.

Der erfahrene Frankfurter Schlussmann wird wissen, was er zu tun hat, um sich seinen Startplatz bei der EM in Deutschland doch noch zurück zu erkämpfen. Ein spannendes Bundesliga-Duell steht also bevor und wird wohl bis zum Ende der Saison zwischen den Keepern sowie den beiden Klubs im Kampf um das europäische Geschäft anhalten.