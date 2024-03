Entscheidung endgültig: Can Uzun sagt dem DFB ab und spielt für die Türkei!

Nürnberg - Herber Rückschlag für den DFB ! Der deutsche Fußball-Dachverband hat im Werben um Can Uzun (18) eine Absage vom Toptalent der 2. Bundesliga erhalten.

Wird künftig neben Nürnberg auch für die türkische Nationalelf jubeln: Zweitliga-Shootingstar Can Uzun (18). © Daniel Karmann/dpa

Offensiv-Juwel Can Uzun hat sich für eine Zukunft in der türkischen Nationalmannschaft entscheiden. Schon vor einigen Tagen hatte sich angedeutet, dass der Shootingstar der 2. Liga die Türkei dem DFB vorziehen dürfte.

Der Youngster bestätigte am Montagvormittag seinen Entschluss gegenüber Sky:

"Ich habe auf mein Herz gehört. So eine Entscheidung ist keine Karriereentscheidung wie bei einem Vereinswechsel, sondern eine Herzensentscheidung. Die Nationalmannschaft muss man fühlen und hier haben mein Herz und mein Bauch gesagt, dass die Türkei die richtige Wahl für mich ist."

Die Entdeckung der laufenden Zweitliga-Saison begründete die Entscheidung nach Rücksprache mit Familie und Freunden, sportlich-taktische Überlegungen hinsichtlich seiner künftigen Position oder Einsatzzeiten im Nationalteam hätte keine Rolle gespielt.

Uzuns Eltern sind beide türkischer Herkunft, wenngleich der Youngster in Regensburg geboren, in Bayern ausgebildet und in Deutschland aufgewachsen ist.

Auch die EM 2032 in der Türkei sei ein Lockmittel gewesen. Außerdem dürfte Türkei-Coach Vincenzo Montella (49) Uzun für die anstehenden Länderspiele Ende März erstmalig in den A-Kader berufen.