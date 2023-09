"Entscheidung noch nicht getroffen": Bestreitet Popp heute ihr letztes Länderspiel?

Bochum - Die deutsche Frauen-Fußballnationalmannschaft bestreitet am heutigen Dienstag in Bochum ihr zweites Nations-League-Spiel. Nach der Niederlage gegen Dänemark am Freitag steht das Team schon jetzt mit dem Rücken zur Wand - doch das ist nicht das einzige Thema, das die DFB-Auswahl beschäftigt!