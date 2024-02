Kroos-Entscheidung über Nationalelf steht bevor: Ein DFB-Angebot hat er schon!

Das bislang letzte Mal stand Toni Kroos (34) im Juni 2021 beim EM-Achtelfinale gegen England für Deutschland auf dem Rasen. © PATRIK STOLLARZ / AFP

Wie das Sportportal The Athletic am Dienstag berichtet, soll der 34-Jährige in den kommenden Wochen festlegen, ob er seine internationale Karriere für das anstehende Turnier wiederaufleben lässt.

Zumindest intern werde er seinen Entschluss anschließend noch vor den Länderspielen der DFB-Auswahl am 23. März gegen Frankreich und drei Tage später gegen die Niederlande verkünden.

Sollte der Real-Star seine Bereitschaft signalisieren, könnte Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) ihn direkt für die Härtetests und daraufhin gegebenenfalls für die Europameisterschaft nominieren.

Steht Kroos bei den Generalproben nicht im DFB-Aufgebot, das am 14. März bekannt gegeben wird, dann habe sich das Thema Nationalmannschaft demnach endgültig erledigt.

"Ich denke darüber nach, es gibt die Möglichkeit", hatte der gebürtige Greifswalder diesbezüglich vor rund einer Woche im Rahmen des Champions-League-Spiels der Königlichen bei RB Leipzig erklärt.