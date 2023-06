Experimente statt Erfolge: Hansi Flick und DFB-Team weiter auf Schlingerkurs

Warschau - In ziemlich genau einem Jahr startet für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft die EM im eigenen Land. Doch von Euphorie und EM-Form ist auch nach dem 0:1 (0:1) am Freitagabend in Warschau nichts zu spüren.

Zum Verzweifeln: Hansi Flick hatte an der Seitenlinie kein leichtes Spiel. © Christian Charisius/dpa

2:3 gegen Belgien, 3:3 gegen die Ukraine, jetzt 0:1 gegen Polen. Das DFB-Team kommt weiter nicht richtig in den Tritt. Ein Jahr vor der Heim-EM fehlen dem Team von Trainer Hansi Flick (58) weiter grundlegende Dinge.

Damit ist in diesem Fall weniger die Einsatzbereitschaft und Leidenschaft des Teams gemeint. Vielmehr hakt es am Zusammenspiel, an Automatismen, am Selbstverständnis.

Ganze neun Änderungen nahm Bundestrainer Flick im Vergleich zum Ukraine-Spiel am Montag vor. Logisch, dass binnen weniger Trainingstage bei der neu zusammengestellten Formation nicht alles glattlief.

Unter anderem ließ Flick mit Niclas Füllkrug (30) den Torjäger vom Dienst draußen, setzte auf Benjamin Henrichs (28) als linken Schienenspieler. Eine Rolle, die dieser selbst bei seinem Klub RB Leipzig nur im äußersten Notfall einnimmt. Zumal mit David Raum (25) und Robin Gosens (28) zwei Spezialisten für diese Aufgabe auf der Bank saßen.

Und der spät angereiste Champions-League-Sieger İlkay Gündoğan (32)? Durfte keine einzige Minute ran, was wiederum die Sinnhaftigkeit seiner Nominierung per se infrage stellt.