Bitter! Bayern-Star Giulia Gwinn fährt nicht mit zur Frauen-WM

Giulia Gwinn (23) wird die deutsche Nationalmannschaft nicht beim Angriff auf den WM-Titel unterstützen können. © JUSTIN TALLIS / AFP

Das gab die Bundestrainerin am Mittwochmittag auf der Pressekonferenz des DFB in Frankfurt am Main bekannt.

Eigentlich zählt 23-jährige Außenverteidigerin zu den absoluten Stammkräften und wurde bei der EM 2022 sogar in die Top-Elf des Turniers gewählt.

Allerdings hatte sich die U17-Europameisterin von 2016 im vergangenen Oktober ihren zweiten Kreuzbandriss zugezogen und war erst in der Vorwoche ins Mannschaftstraining des frischgebackenen Deutschen Meisters aus München eingestiegen.

"Ich bin sehr, sehr optimistisch. Am Ende liegt es natürlich nicht in meiner Kraft, aber ich möchte alles in meiner Macht Stehende dafür tun, dass ich mich bestmöglich bis zum Turnierstart vorbereite", erklärte die aus Ailingen am Bodensee stammende Fußballerin noch vor dem DFB-Pokal-Halbfinale Mitte April.

Voss-Tecklenburg hatte bis zur Bekanntgabe offen gelassen, ob es Gwinn trotzdem schafft. Jetzt ist aber klar, dass es aufgrund der fehlenden Spiel- und Trainingspraxis nicht gereicht hat.

"Giulia ist zwar mit ihrem Rehaplan sehr weit, jedoch fehlen ihr mehrere Wochen Trainingszeit", so die DFB-Übungsleiterin.