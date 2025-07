Frankreich-Star schießt nach EM-Aus gegen DFB-Frauen: "Haben es nicht verdient"

Basel (Schweiz) - Während bei den DFB-Frauen nach dem sensationellen Sieg im EM-Viertelfinale gegen Frankreich Party-Stimmung herrschte, waren Frankreichs Fußballerinnen am Boden zerstört. Der Frust saß tief - und brach sich besonders bei einer Spielerin in harten Worten Bahn.

Alles in Kürze

Frankreichs Selma Bacha (24) war nach der knappen Niederlage im Elfmeterschießen zutiefst enttäuscht. © Fabrice COFFRINI / AFP

Seit der 13. Minute hatten Les Bleus in Überzahl gespielt, den fälligen Elfmeter zur Führung verwandelt, 74 Prozent Ballbesitz und mehr als doppelt so viele Torchancen gehabt - um am Ende gegen aufopferungsvoll kämpfende Deutsche mit 5:6 (1:1, 1:1) nach Elfmeterschießen zu verlieren.

Linksverteidigerin Selma Bacha (24) konnte überhaupt nicht fassen, wie das eigentlich passieren konnte.



"Deutschland hat nach vorne nichts geboten. Ja, sie haben verteidigt, sie waren aggressiv, aber wir haben sie von Anfang bis Ende dominiert. Und jetzt sind sie weiter", sagte die enttäuschte Französin nach Abpfiff des Spiels. "Es tut mir leid, das zu sagen, aber sie haben es nicht verdient!"

Dass eine derartige Aussage womöglich nicht so gut ankommen würde, war Bacha wohl auch selbst klar. "Ich bin eine schlechte Verliererin, aber das ist normal", betonte die Abwehrspielerin: "Ich bin fest entschlossen, mein Land so weit wie möglich zu bringen."

Dann konnte sie sich aber doch noch zu einer Art Gratulation aufraffen: "Ich wünsche ihnen viel Glück. So ist das Leben."