Elfmeter-Drama mit Happy End! Deutschland kämpft sich ins EM-Halbfinale

Die vermeintliche Doppel-Torschützin befindet sich dabei aber im Abseits. Und so nimmt Schiedsrichterin Olofsson den Treffer nach einer Video-Überprüfung zurück. Es bleibt damit beim 1:1.

Nach einer Karchaoui-Flanke von der linken Seite köpft Katoto den Ball in Richtung DFB-Kasten. Torhüterin Berger lässt den Ball allerdings abprallen, wo Geyoro goldrichtig steht und zum 2:1-Führungstreffer der Französinnen einschiebt.

53. Minute : Cascarino dribbelt sich von der linken Seite in Richtung Zentrum, hebt den Kopf und versucht es mit einem gefühlvollen Schlenzer aus rund 18 Metern. DFB-Torhüterin Berger ist aber zur Stelle, kann klären.

47. Minute: Deutschlands Brand versucht es mit einer Einzelaktion, bleibt mit der Kugel jedoch in der Frankreich-Defensive hängen.

Beide Teams gehen ohne personelle Veränderungen in den zweiten Durchgang.

Die in Unterzahl spielenden DFB-Frauen kämpften sich allerdings zurück ins Spiel - und belohnten aufopferungsvolle Arbeit mit dem 1:1 durch Nüsken.

In einer furiosen Hälfte erwischten die deutschen Fußballerinnen zunächst einen Horror-Start. Erst verlor man Hendrich mit einer Roten Karte, dann kassierte man das daraus resultierende Gegentor vom Punkt.

37. Minute: Frankreich-Angreiferin Diani tänzelt sich auf der linken Seite in Richtung gegnerischen Sechzehner. Brand kann die Situation mit einem gekonnten Tackling allerdings entschärfen.

Nach einer Bühl-Ecke von der linken Seite steigt Nüsken am höchsten und nickt zum 1:1 ein. Die DFB-Damen sind damit zurück in der Partie.

19. Minute: Ist das bitter! Für Linder geht's nicht mehr weiter, die DFB-Verteidigerin muss ausgewechselt werden. Für sie kommt nun Kleinherne neu in die Partie.

7. Minute: Linder scheint sich etwas ernster verletzt zu haben, wird am Spielfeldrand getaped.

Vor Anpfiff: Die Französinnen treten im klassischen Blau an. Das DFB-Team ist komplett in Weiß gekleidet.

Vor Anpfiff: Es ist so weit! Beide Teams betreten nun das Stadion.

Der 55-jährige Trainer wechselt nach der Sieben-Tore-Party gegen völlig überforderte Niederländerinnen gleich auf vier Positionen durch. So rücken unter anderem Mbock und Lakrad für Samoura und Sombath in die Innenverteidigung der "Les Bleus".

Frankreichs Chefcoach Bonadei bleibt seinem System treu - und wirft zum wiederholten Male die Rotationsmaschine an.

Für die Rot-gesperrte Wamser rückt Hendrich in die Startelf.

Christian Wück (52) nimmt im Vergleich zur Schweden-Schlappe drei Änderungen vor. So dürfen Hoffmann und Kett von Beginn an ran, Schüller sowie Freigang hingegen müssen zunächst einmal auf der Bank Platz nehmen.

Die einzige Niederlage liegt ganze drei Jahre zurück. Im April 2022 hatten die deutschen Fußballerinen das WM-Quali-Spiel in Serbien hauchdünn mit 2:3 verloren.

Die ausgebildete Polizistin zählt zu den erfahreneren Schiedsrichterinnen, war unter anderem bei der Weltmeisterschaft 2023 sowie Olympia 2024 im Einsatz. Olofsson, die seit 2015 für die FIFA pfeift, leitete in dieser Zeit bereits sieben Spiele mit deutscher Beteiligung - vier davon gewann die DFB-Auswahl. Zweimal gab es ein Remis.

Die Mannschaft von Chefcoach Laurent Bonadei (55) setzte dabei schon zum Auftakt ein dickes Ausrufezeichen in Richtung der Konkurrenz, zwang Titelverteidiger England mit 2:1 in die Knie. Es folgte ein haushoher 4:1-Erfolg im Duell mit Wales sowie eine Sieben-Tore-Party (5:2-Sieg) gegen überforderte Niederländerinnen.

Kommen wir nun zu den französischen Fußballerinnen, die sich mit gut geöltem Offensiv-Motor und durchgedrücktem Gaspedal auf den Weg in Richtung Basel gemacht haben.

Weit über drei Stunden bleiben uns bis zum Anpfiff der heutigen Kracher-Partie. Genügend Zeit also, uns mal in aller Ruhe den Turnierverlauf der beiden Nationalteams anzuschauen. Anfangen wollen wir dabei mit Deutschland.

Die DFB-Frauen starteten mit einem mühevollen 2:0-Auftaktsieg über Polen in die EM, der jedoch durch die verletzungsbedingte Auswechslung von Kapitänin Giulia Gwinn (26) überschattet wurde.

Trotz eines erneuten Stotterstarts im darauffolgenden Duell mit Dänemark schien das "Gwinn-Drama" dennoch halbwegs verdaut. Und so setzte sich das Team von Bundestrainer von Chritian Wück (52) am Ende knapp mit 2:1 durch. Zum Abschluss der Gruppenphase setzte es allerdings eine böse 1:4-Schlappe gegen Schweden, der Gruppensieg in der Vorrunde war damit futsch.