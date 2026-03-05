Heftige Krösche-Kritik am deutschen Fußball: "Nicht mehr wettbewerbsfähig"

SGE-Sportvorstand Markus Krösche (45) äußerte heftige Kritik in Richtung der Ausbildung beim DFB. © Marcus Brandt/dpa

"Die Nationalmannschaft ist eigentlich in gewissen Bereichen nicht mehr wettbewerbsfähig gegenüber großen Nationen", sagte der 45-Jährige laut "Bild" beim Frühjahrsempfang des hessischen Bundesligisten.

"Am Ende muss man ehrlicherweise sagen: Wir bilden einfach zu schlecht aus", so Krösche weiter und erklärte: "Weil der Fokus der Trainer immer darauf ist, sich selbst zu entwickeln, irgendwie in die Bundesliga zu kommen. Dann stehen die Ergebnisse natürlich im Fokus, womit die individuelle Entwicklung von Spielern oft auf der Strecke bleibt."

Den Wendepunkt zum Negativen sieht er nach dem größten Triumph der jüngeren Vergangenheit: dem WM-Triumph 2014 in Rio de Janeiro. "Ich glaube, dass wir seit diesem Moment so ein bisschen den Weg verlassen haben. Dass wir uns auf diesem Erfolg ausgeruht haben. Wenn du erfolgreich bist, dann machst du meistens die größten Fehler."