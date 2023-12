Heim-EM in Gefahr? Deutsche Nummer 1 muss operiert werden!

Marc-André ter Stegen (31) im Deutschland-Trikot mit der Nummer 1: Schneller wieder Geschichte als gedacht? © Bernd Thissen/dpa

Die Hiobsbotschaft kam kurzfristig am Tag vor der Heimpleite gegen die Türkei: Ter Stegen, seit Manuel Neuers (37) Beinbruch die Nummer 1 im deutschen Tor, fiel wegen Rückenschmerzen aus.

In seiner Heimat in Barcelona sollte der 31-Jährige behandelt werden und hoffentlich bald wieder auf dem Platz stehen – doch zweieinhalb Wochen und drei Spiele später ist eine Rückkehr immer noch nicht in Sicht.

Deshalb muss sich der deutsche Torhüter jetzt einer Operation am unteren Rücken unterziehen!

Zuerst hatte die spanische Zeitung Sport darüber berichtet, am Dienstagabend bestätigten nun auch der FC Barcelona und ter Stegen selbst den anstehenden Eingriff, der noch in dieser Woche stattfinden soll.