Fetter Dämpfer für Nagelsmann! Deutschland kassiert Pleite gegen die Türkei

Es dauerte keine fünf Minuten, da hatte Kai Havertz (r.) den Ball schon im türkischen Tor untergebracht. © Andreas Gora/dpa

Unter gellenden Pfiffen der zahlreichen türkischen Fans war die deutsche Nationalmannschaft mit einer dicken Überraschung aus der Kabine gekommen: Kai Havertz, beim DFB sonst eher als Stürmer anzutreffen, startete als Linksverteidiger.

Doch seine Abschluss-Qualitäten hatte er nicht vergessen: Schon in der 5. Minute brachte der Arsenal-Profi die deutsche Nationalmannschaft in Führung! Leroy Sané legte nach einem perfekten Pass von Benjamin Henrichs auf Havertz quer, dieser vollendete trocken ins linke Eck.

Ein Traumstart für die Mannschaft von Julian Nagelsmann, die auch weiterhin fröhlich nach vorn spielte und dabei besonders über die rechte Seite immer wieder Gefahr ausstrahlte.

Doch es kam, was beinahe kommen musste und was die DFB-Zuschauer in den letzten Jahren zu häufig beobachten mussten: Nach rund einer halben Stunde drehte die Türkei auf, wurde immer stärker und ging durch zwei Traumtore von Ferdi Kadioglu (38.) und Kenan Yildiz (45.+2) ihrerseits noch vor der Pause in Führung!