Neuer ja, Kroos nein: Torwart-Ikone Maier spricht Klartext zur Heim-EM

Sepp Maier (79) geht fest davon aus, dass Manuel Neuer (37) bei der Heim-EM im kommenden Sommer das Tor der deutschen Nationalmannschaft hüten wird. © INA FASSBENDER / POOL / AFP

Im Konkurrenzkampf mit Marc-André ter Stegen (31) sieht Maier den von einem Beinbruch genesenen Manuel Neuer (37) vorn. Zudem fehlte ter Stegen der Nationalmannschaft und dem FC Barcelona zuletzt wegen Rückenproblemen und musste sich einer Operation unterziehen.



"Ter Stegen ist ein sehr guter Torwart, aber Manu ist auf dem Weg zur alten Form, deshalb gibt es keinen Zweifel, wer bei der EM in Deutschland die Nummer 1 sein wird", sagte Maier in einem am Heiligabend veröffentlichten Interview von "Sport1".

Der Ende Februar 80 Jahre alt werdende Weltmeister von 1974 hat nach eigenen Worten nie an der Rückkehr von Neuer gezweifelt. Der Schlussmann von Maiers einstigem Klub FC Bayern München war nach einem Unfall im Ski-Urlaub mehr als zehn Monate ausgefallen.

"Er ist so ein großer Torwart, er musste einfach zurückkommen", sagte Maier und bezeichnete Neuers Comeback Ende Oktober im Heimspiel gegen Darmstadt 98 sogar als sein persönliches Highlight dieses Jahres. Bei den folgenden Länderspielen war Neuer noch nicht wieder dabei.