Hoppla! Was macht Nationalspieler Nico Schlotterbeck bei Hansa Rostock?

Verl - Dieser Drittliga-Krimi zwischen dem SC Verl und Hansa Rostock am Mittwochabend war nichts für schwache Nerven! Mittendrin: Nationalspieler Nico Schlotterbeck (26).

Nationalspieler Nico Schlotterbeck (26, M.) ließ sich am Mittwochabend mit Hansa-Fans ablichten. Links zu sehen ist Vlogger "Realmx". © Screenshot instagram.com/felix.91._

Der BVB-Profi verfolgte die Partie im Sitzplatzbereich der Sportclub Arena - unmittelbar am Zaun zum Hansa-Block. Vereinzelte Fans ließen sich mit dem mit Cap getarnten Schlotterbeck ablichten.

Was macht ein Bundesliga-Star am Mittwochabend in der 3. Liga? Ein Instagram-Post eines Hansa-Fans, das ihn stolz mit dem Nationalspieler zeigt, könnte Auflösung bringen.

Demnach ist Schlotterbeck mit Rostock-Keeper Benjamin Uphoff (30) gut befreundet. Die beiden Profis waren 2021/22 Mitspieler beim SC Freiburg, ehe Schlotterbeck den Sprung zu Borussia Dortmund packte.

Die Freundschaft blieb auch gut vier Jahre und trotz unzähligen Kilometer Entfernung bestehen.

Schlotterbeck war sich offenbar nicht zu schade, die knapp 100 Kilometer hin und zurück von Dortmund an einem Mittwochabend auf sich zu nehmen.