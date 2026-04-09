Hoppla! Was macht Nationalspieler Nico Schlotterbeck bei Hansa Rostock?
Verl - Dieser Drittliga-Krimi zwischen dem SC Verl und Hansa Rostock am Mittwochabend war nichts für schwache Nerven! Mittendrin: Nationalspieler Nico Schlotterbeck (26).
Der BVB-Profi verfolgte die Partie im Sitzplatzbereich der Sportclub Arena - unmittelbar am Zaun zum Hansa-Block. Vereinzelte Fans ließen sich mit dem mit Cap getarnten Schlotterbeck ablichten.
Was macht ein Bundesliga-Star am Mittwochabend in der 3. Liga? Ein Instagram-Post eines Hansa-Fans, das ihn stolz mit dem Nationalspieler zeigt, könnte Auflösung bringen.
Demnach ist Schlotterbeck mit Rostock-Keeper Benjamin Uphoff (30) gut befreundet. Die beiden Profis waren 2021/22 Mitspieler beim SC Freiburg, ehe Schlotterbeck den Sprung zu Borussia Dortmund packte.
Die Freundschaft blieb auch gut vier Jahre und trotz unzähligen Kilometer Entfernung bestehen.
Schlotterbeck war sich offenbar nicht zu schade, die knapp 100 Kilometer hin und zurück von Dortmund an einem Mittwochabend auf sich zu nehmen.
Die kuriose Verbindung zu Hansa perfekt macht der Umstand, dass Schlotterbecks Onkel Niels einst achtmal für die Kogge in der Bundesliga auflief. Das war 1991/92.
Hansa Rostock und SV Verl schenken sich nichts: Gästefans sorgen für zweifache Spielunterbrechung
Der Nationalspieler wurde jedenfalls am Mittwochabend bestens unterhalten, sah einen packenden Schlagabtausch der beiden Aufstiegsaspiranten.
Verl ging durch einen direkt verwandelten Freistoß von Berkan Taz kurz vor der Pause in Führung (45.). In der zweiten Hälfte drehte Hansa binnen vier Minuten das Spiel, Christian Kinsombi und Emil Holten schlugen jeweils per Konter zurück (54., 58.).
Kurz darauf wurde das Spiel für acht Minuten unterbrochen, weil ein Rostocker Banner ein Fluchttor blockiert haben soll. Außerdem zündete die Gäste-Anhänger wiederholt einen kleinen Brand im Block, die Feuerwehr rückte aus.
Es war nicht der erste Höhepunkt des Spiels: Im ersten Durchgang war Verls Taz von einem Bierbecher getroffen worden, auch eine kleine Glasflasche flog aufs Feld.
Schiedsrichter Michael Bacher ließ nach den erneuten Vorfällen über den Stadionsprecher verlauten, dass bei dem nächsten Delikt das Spiel abgebrochen werde.
Die Konsequenz der zwei Unterbrechungen waren 15 Minuten Nachspielzeit, nach denen Hansa als Sieger den Platz verließ. Nicht zuletzt Nico Schlotterbeck dürfte sich für Hansa-Kumpel Benjamin Uphoff gefreut haben.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / Eibner; Screenshot instagram.com/felix.91._