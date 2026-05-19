Sammer nach Neuer-Beben knallhart! Baumann tut ihm "überhaupt nicht" leid

Frankfurt am Main - Julian Nagelsmann (38) sägt kurz vor der WM wohl Oliver Baumann (35) ab und nimmt stattdessen den eigentlich zurückgetretenen Manuel Neuer (40) als Nummer eins mit in die USA . Während es vor allem für die Art und Weise massig Kritik aus ganz Fußball-Deutschland hagelt, stärkt Matthias Sammer (58) dem Bundestrainer den Rücken.

Matthias Sammer (58, Foto) steht voll und ganz hinter der Entscheidung von Bundestrainer Julian Nagelsmann. © Bernd Thissen/dpa

Zwar sei die Situation aufgrund von Neuers sehr später Entscheidung, noch einmal zur Verfügung zu stehen, wirklich außergewöhnlich, betonte der Berater des BVB bei "Sammer & Basile - der Hagedorn-Talk".

Doch für Sammer ist die Entscheidung pro Neuer absolut unumgänglich, schließlich müsse das Ziel ja sein, den besten deutschen Torhüter zum jetzigen Zeitpunkt zu haben, und das sei Manuel Neuer.

Dabei ließ der 58-Jährige auch die Umstände nicht zählen, unter denen die Nominierung des Bayern-Schlussmanns zustande gekommen war.

Als Baumann am Wochenende nach einem Medienbericht, dass sich Nagelsmann für den 40-Jährigen als Nummer eins entschieden hatte, auf die Entwicklung angesprochen wurde, wusste der Hoffenheim-Keeper von nichts und berief sich auf die Zusage des Bundestrainers, als Stammtorhüter in die USA zu reisen.

"Aber Entschuldigung: Sind wir bei einer Kaffeefahrt oder sind wir im Hochleistungssport, wo auch die Brutalität solcher Entscheidungen manchmal im ersten Moment für die Menschen da draußen aberwitzig erscheint?", lautete Sammers flapsige Einschätzung der Situation.

Auf die Frage, ob ihm Baumann jetzt leidtue, sagte der Europameister von 1996 nur: "Aber überhaupt nicht."