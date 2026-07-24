24.07.2026 11:18 Jetzt ist er offiziell Bundestrainer! Vorstellung von Jürgen Klopp im Liveticker

Nach mehreren Wochen Verhandlung ist es jetzt offiziell: Jürgen Klopp wird neuer Bundestrainer. Wir berichten im Liveblog von der Vorstellungs-Pressekonferenz.

Von Aliena Rein

Frankfurt am Main - Schon seit Tagen war es eigentlich offiziell, jetzt haben auch die DFB-Spitzen ihren Segen gegeben: Jürgen Klopp (59) ist neuer Bundestrainer!

Jürgen Klopp (59) ist neuer Bundestrainer! © Jan Woitas/dpa Nach dem WM-Aus hatte sich der DFB schnell auf Kloppo als Wunschkandidat für den Neuanfang der deutschen Nationalmannschaft festgelegt, schon in der Abschiedsmeldung für Julian Nagelsmann (39) waren Gespräche mit dem 59-Jährigen angekündigt. Weil dieser aber noch bei Red Bull als "Head of Soccer" unter Vertrag stand, zogen sich die Verhandlungen trotz gegenseitiger Beteuerungen, den Posten bzw. den Trainer unbedingt haben zu wollen, über mehrere Wochen hin. Am Freitagmorgen war dann endlich alles klar, Klopp unterschrieb einen Vertrag bis zur WM 2030. Um 11 Uhr beginnt die Pressekonferenz zur Vorstellung des Bundestrainers. Wir berichten im Liveblog von den wichtigsten Statements zur Verpflichtung des neuen DFB-Coaches.

11.36 Uhr: Jürgen Klopp erklärt seine Ziele mit der Nationalmannschaft

"Ich habe Lust, mit Jungs zusammenzuarbeiten, die Fußball spielen wollen, der allen gefällt. Das ist nicht immer sofort erfolgreich, aber ich möchte mit der Nationalmannschaft etwas schaffen, dass die Leute nach Hause gehen und sagen 'Wow, das war wirklich toll'", sagte Klopp. "Erfolg ist Leistung in Relation zur Erwartungshaltung. Wir brauchen eine realistische Erwartungshaltung. Wenn wir gefragt werden, ob wir so gut sind wie Frankreich und wir sagen 'Nein', dann stimmt das nicht. Die Frage müsste lauten, haben wir Spieler wie Mbappé, Dembélé, Barcola? Nein, aber schlagen können wir sie trotzdem. Sind wir im Moment die Nummer eins der Welt? Nein, macht nichts. Das geht allen so außer einem Team. Können wir die elf Teams vor uns schlagen? Das wollen wir möglich machen."

11.32 Uhr: Kein Austausch zwischen Jürgen Klopp und Julian Nagelsmann

Über seinen Vorgänger Julian Nagelsmann: "Es gab seit der WM keinen Austausch. Ich respektiere ihn total, der Satz mit dem "Noch" war einer der schlechteren meines Lebens. Hätte ich gern drauf verzichtet, aber ist nun mal passiert. Ich habe mich entschuldigt, ich glaube, da liegt nichts im Argen. Ich wünsche ihm nur das Beste."

11.28 Uhr: Jürgen Klopp über seine Arbeitsweise

Klopp erklärt seine Arbeitsweise: "Ich war nie ein Trainer, der die Spieler nur herumgescheucht hat. Ich habe mich immer verantwortlich gefühlt im jeweiligen Verein, den Fans, immer meine volle Kraft zur Verfügung gestellt. Ich fühle mich allen verpflichtet, es so gut wie möglich zu machen. Ich nehme mich selbst nicht so wichtig. Jeder, der Lust hat, das gemeinsam anzugehen, ist herzlich willkommen."

11.27 Uhr: Jürgen Klopp zum Zustand der deutschen Nationalmannschaft

Klopp zum aktuellen Zustand der Nationalmannschaft: "Man denkt immer, wir haben nicht so viele gute Spieler in Deutschland, dabei hatten wir viele gute bei der WM, die gar nicht so gut gespielt haben. Aber wir waren einen Haaland oder Mbappé von der nächsten Runde entfernt. Deutschland ist nur einen Topspieler von der nächsten oder übernächsten Runde entfernt." Er wolle einen Pool aus rund 57 Spielern beobachten.

11.22 Uhr: Nationalteam "Highlight meiner Karriere"

Für den neuen Bundestrainer ist die Berufung eine Ehre: "Jürgen Klopp hat keine Karriere nach der Nationalmannschaft. Das ist idealerweise das Highlight meiner Karriere."

11.21 Uhr: Klopp-Ansage an Journalisten

Jürgen Klopp macht Ansage an Journalisten: "Ich mache das nicht gegen euch, sondern für euch. An dem Tag, an dem ihr das nicht mehr wollt, bin ich weg. Ohne Abfindung. Wenn ihr morgen sagt, der ist scheiße, bin ich weg. Also es sollten schon mehrere sein, nicht einzelne" witzelte Klopp. Dann wurde er aber wieder ernst: "Wenn der DFB sagt, der ist scheiße, bin ich weg. Wenn ihr euch daneben benehmt und meine Familie nicht in Ruhe lasst, bin ich weg. Ich habe gesehen, wie ihr mit Julian umgegangen seid. Kritisiert mich, wenn etwas nicht funktioniert. Ich bin gerne bereit, daran zu arbeiten."

11.16 Uhr: Jürgen Klopps erste Worte als Bundestrainer

Jetzt darf endlich Klopp selbst sprechen. "Es ist eine große Ehre, hier heute zu sitzen. Was bei mir passiert ist in den letzten Tagen, ist, dass da ein Film abläuft, einem was durch den Kopf geht. Wo ging alles los, wo kommt man her. Ich hatte schon eine Ahnung, wie groß das Amt des Bundestrainers ist. Aber wenn man damit in Verbindung gebracht wird, fühlt man die Größe und die Verantwortung noch mehr. Ich weiß, wo ich herkomme, es war eigentlich unvorstellbar auf diesem Weg, dass es so weit kommt." Es sei ein "sehr, sehr besonderer Tag für mich. Ich möchte mich bei allen bedanken, die das möglich gemacht haben." Das geht explizit auch an RB.

11.15 Uhr: Hans-Joachim Watzke freut sich auf Zusammenarbeit mit Jürgen Klopp

Liga-Präsident und DFB-Vize Hans-Joachim Watzke: "Jürgen ist für diese Position wie geschaffen, er wird sie bewältigen. Jürgen hat die Fähigkeiten, alle zusammenzuführen, alle zu bündeln und dann auch Ergebnisse zu erzielen. Das hat er bisher überall geschafft, das wird er hier schaffen." Er freue sich auch persönlich sehr auf die Zusammenarbeit mit Klopp.

11.10 Uhr: DFB dankt RB und macht zwei Zugeständnisse

Der DFB-Präsident dankte RB und besonders Oliver Mintzlaff für die Freigabe von Klopp: "Wir waren der Meinung, dass die Ausübung seiner Aufgaben bei RB und seiner Aufgaben als Bundestrainer sich nur sehr schwer vereinbaren lassen, dass diese nicht vereinbar sind und der vollen Konzentration auf die Aufgaben beim DFB nicht zuträglich sind." Entsprechend werde sich Klopp nur auf den Verband fokussieren. "In Anerkennung an die Bereitschaft von RB hat sich der DFB zu zwei Dingen bereit erklärt: Erstens wird es eine Zuwendung geben seitens des DFB an die RB-nahe Stiftung Wings for Life in Höhe von einer Millionen Euro, zweitens werden bis 2030 drei Länderspiele der A-Nationalmannschaft der Männer in Leipzig stattfinden.

11.09 Uhr: Per Mertesacker wird Nachfolger von Andreas Rettig

Auch eine zweite Personalie bestätigte Neuendorf: Per Mertesacker wird Nachfolger von Andreas Rettig als DFB-Sportgeschäftsführer. Hier war das Voting ebenfalls einstimmig, er hat sich am Vormittag dem Gremium vorgestellt. Da er seinen Job aber erst 2027 antritt, wird er in einer gesonderten Pressekonferenz zum Jahresende vorgestellt.