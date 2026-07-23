"Hilflosigkeit neu definiert": Nächste DFB-Legende vernichtet Nationalmannschaft

Frankfurt am Main - Es gibt kaum eine Person im deutschen Fußball, die etwas auf sich hält und das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2026 noch nicht kommentiert hat. Jetzt fügt sich auch Matthias Sammer (58) in die Reihe der kritischen Stimmen ein - und vernichtet das DFB-Team dabei komplett.

Matthias Sammer (58) ist schwer enttäuscht von der deutschen Nationalmannschaft. © Bernd Thissen/dpa

Zwar könne man nicht gutheißen, wie sich Argentinien nach dem verlorenen WM-Finale verhalten habe, sagte der 58-Jährige im Interview mit der Zeit.

Aber: "Ihre Spielweise ist mir lieber als das, was ich im Moment bei der deutschen Mannschaft sehe. Bei der kann ich gar nichts mehr erkennen, weder sportlich noch mental. Sie gibt Anlass, den Begriff Hilflosigkeit neu zu definieren." Was für eine Ohrfeige für das deutsche Team!

Bei den Deutschen sehe er wenig von den Dingen, die Top-Teams wie Spanien oder Argentinien auszeichnen.

"Sicher, an der Fitness lässt sich arbeiten. Technik, Taktik, eine neue Spielidee, das lässt sich entwickeln. Viel schwerer aber wiegt der Eindruck, dass unserer Mannschaft der unbedingte Siegeswille fehlt", stellte der externe Berater des BVB fest.

Deutschland war beim XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko bereits im Sechzehntelfinale gegen Paraguay ausgeschieden und hatte lediglich im ersten Gruppenspiel gegen Außenseiter Curaçao überzeugen können.