Sie holten zwei Meistertitel mit dem BVB: Klopp will Ex-Schützling zum DFB mitnehmen

Frankfurt am Main - Wiedersehen beim DFB ! Die Unterschrift von Jürgen Klopp als neuer Heilsbringer der deutschen Nationalmannschaft steht unmittelbar bevor, jetzt nimmt sogar schon sein Trainerteam Formen an. Ganz offenbar holt der 59-Jährige einen alten Bekannten mit an Bord.

Sven Bender (37) soll seinem früheren Mentor Jürgen Klopp zum DFB folgen. © Matthias Balk/dpa

Wie "Bild" berichtet, wird ein gewisser Sven Bender (37) nämlich ein Assistent des gebürtigen Stuttgarters und Bundestrainers in spe.

Beide kennen sich natürlich bestens aus der gemeinsamen Zeit bei Borussia Dortmund: Mit Bender als Stammkraft auf der Doppelsechs holte "Kloppo" 2011 die Meisterschaft und im Jahr darauf sogar das Double in die BVB-Vitrine.

Der defensive Mittelfeldspieler kam 2009 - ein Jahr nach dem Übungsleiter - vom TSV 1860 München zu den Schwarz-Gelben und blieb schließlich zwei Jahre länger als Klopp, ehe er sich 2017 zu Bayer Leverkusen verabschiedete.

Nach seiner aktiven Karriere arbeitete der Rosenheimer bereits in der Jugend des DFB als Co-Trainer, später kehrte er in dieser Funktion unter Edin Terzic (43) zum BVB zurück.

Vergangenes Jahr trat Bender bei der SpVgg Unterhaching nach Positionen als Co- und Interimstrainer dann seine erste Stelle als Chefcoach an. Obwohl er die Spielvereinigung auf einen guten dritten Platz in der Regionalliga Bayern führte, beendete der Klub die Zusammenarbeit aufgrund unterschiedlicher "Auffassungen über die zukünftige sportliche Ausrichtung und Zielsetzung des Vereins".