Ein Neuling dabei, einer fehlt überraschend: Nagelsmann verkündet neuen DFB-Kader!

Frankfurt am Main - Die große Rücktrittswelle bei der deutschen Nationalmannschaft zwingt Julian Nagelsmann (37) eigentlich zu einem kleinen Umbruch, noch lässt es der Bundestrainer dabei aber ruhig angehen. Bei den kommenden Spielen in der Nations League gegen Ungarn und die Niederlande ist nur ein Neuling dabei.

Die braucht auch Leroy Sané (28) noch. Der Flügelspieler arbeitet infolge seiner Leisten-OP bei den Bayern am Comeback und reist daher auch noch nicht zur Nationalmannschaft mit.

Dafür fehlte überraschend Antonio Rüdiger (31) im Aufgebot, der sich nach einem "intensiven Sommer" in Absprache mit Nagelsmann etwas Regenerationszeit erbeten hat.

Der DFB-Coach hat erstmals Angelo Stiller (23) vom VfB Stuttgart nominiert, wie der Verband am Donnerstagvormittag bekannt gab.

Angelo Stiller (23) steht vor seinem Debüt für die deutsche Nationalmannschaft. © Tom Weller/dpa

"Generell waren wir sehr zufrieden, wie jeder einzelne Spieler bei der EM seine Rolle ausgefüllt hat. Deshalb möchten wir jetzt in den ersten Spielen nach dem Turnier dem EM-Kader die Chance geben, sich wieder zu präsentieren", erklärte Nagelsmann seine Auswahl der größtenteils bewährten Kräfte.

Lediglich Stiller erhält als Neuling die Chance. Der Mittelfeld-Regisseur der Stuttgarter habe "schon in der vergangenen Saison und auch jetzt wieder sehr gute Leistungen gezeigt".

Eine Entscheidung steht für den DFB-Coach jedoch noch an, denn nach dem Karriereende auf internationaler Ebene von Gündogan muss der Übungsleiter einen neuen Kapitän bestimmen. Als Favorit auf den Posten gilt Joshua Kimmich (29).

Die Nationalelf trifft am 7. September in Düsseldorf auf die Ungarn, drei Tage später wartet in Amsterdam die niederländische Auswahl.

Insgesamt stehen für Deutschland dieses Jahr noch sechs Länderspiele an, jeweils zweimal gegen die drei Gruppengegner in der Nations League, zu denen auch noch Bosnien-Herzegowina gehört.

Erstmeldung von 10.36 Uhr, zuletzt aktualisiert 11.02 Uhr.