Kevin Behrens wird Unions zweiter DFB-Adler

Berlin - Neu-Bundestrainer Julian Nagelsmann hat bei seiner Kader-Bekanntgabe für die ein oder andere Überraschung gesorgt. Der 36-Jährige holte mit Kevin Behrens (32) einen zweiten Unioner in die Nationalmannschaft. Neben ihm hat es auch Robin Gosens (28) in das Aufgebot geschafft.

Kevin Behrens (32) war in dieser Spielzeit bereits viermal erfolgreich. © Swen Pförtner/dpa

Gosens hat es vor ein paar Wochen vorgemacht, als er der erste deutsche Nationalspieler der Eisernen wurde. Nun dürfen sich die Berliner über den zweiten DFB-Adler freuen, da Kevin Behrens berufen wrude.

Trainer Julian Nagelsmann setzt für die kommende USA-Reise auf den 32-Jährigen. Gemeinsam mit dem Dortmunder Niclas Füllkrug (30) hat die deutsche Mannschaft jetzt wieder zwei kopfballstarke Stürmer in den eigenen Reihen.

Nagelsmann selbst sagte zur Nominierung von Behrens: "Wir werden schauen, wie er sich im Training gibt. Er ist ein sehr, sehr guter Typ, der immer gewinnen will, der immer marschiert, der im Anlaufen sehr stark ist, aber eben auch in der Luft, wenn wir Gegner haben, die tief verteidigen, wenn wir am Ende noch ein Tor brauchen."

Neben Robin Gosens, der wie erwartet zum Aufgebot gehört, darf sich noch ein anderer Spieler mit Union-Vergangenheit über die erstmalige Nominierung freuen. Die Rede ist von Robert Andrich (29), der zwei Jahre bei den Köpenickern spielte und jetzt für Bayer 04 Leverkusen aufläuft.