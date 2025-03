Was ist denn da los? KiKa überträgt deutsches Nations-League-Spiel

Wolfsburg - Die deutschen Männer kämpfen in der Nations League bereits ums Halbfinale , bei den Frauen läuft noch die Gruppenphase. Beim nächsten Spiel der DFB-Kickerinnen kommt es zu einer ganz besonderen Aktion: Die Partie gegen Schottland wird vom Kinderkanal übertragen!

Sie führen die Interviews mit den Spielerinnen und dem Trainerteam und nehmen an den Pressekonferenzen teil, zumindest Unterstützung erhalten die Nachwuchs-Reporter aber von Sportschau-Reporterin Stephanie Baczyk (38).

Dabei werden auch keine bekannten Kommentatoren und Reporter die Berichterstattung übernehmen, denn in einer Mitmachaktion sicherten sich drei Kinder im Alter von zwölf und 13 diese Rollen.

Der DFB plant an dem Tag nämlich zahlreiche Maßnahmen für Kinder und Familien - und in diesem Rahmen feiert KiKa eine Premiere und überträgt zum ersten Mal überhaupt ein Fußball-Länderspiel!

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft bestreitet am 8. April in Wolfsburg ihr nächstes Spiel. Anders als sonst läuft das Match gegen Schottland aber nicht auf ARD oder ZDF.

Beim Frauen-Länderspiel gegen Schottland wird Bernd das Brot in der Halbzeitpause auftreten. © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

"Mit unseren Fans im Rücken wollen wir nicht nur die anstehenden Spiele in der UEFA Women's Nations League erfolgreich bestreiten, sondern vor allem mit Blick auf die Europameisterschaft in der Schweiz weiter die Vorfreude in Deutschland steigern", begründete Bundestrainer Christian Wück (51) die Sonderübertragung.

"Dabei liegen uns auch die jungen Zielgruppen am Herzen - Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien." Diesen wolle man in Wolfsburg einen besonderen Rahmen bieten.

Dazu gehört auch, dass die bekannte KiKa-Figur Bernd das Brot einen Auftritt in der Halbzeitpause bekommt.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft startete Ende Februar solide in die Nations-League-Saison, teilte sich die Punkte mit den Niederlanden und besiegte dann Österreich klar. Gegen Schottland soll der Trend bestätigt werden - mit der Unterstützung von zahlreichen jungen Fans im Rücken.