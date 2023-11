Matthäus zerlegt Nagelsmann-Taktik: "Dachte, die Ausprobiererei ist vorbei"

Berlin/München - Auch unter Julian Nagelsmann (36) kann die deutsche Nationalmannschaft keine konstanten Leistungen abrufen, wie die überraschende Niederlage gegen die Türkei (2:3) am Samstagabend zeigte. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (62) findet nach dem schwachen Auftritt der DFB-Elf deutliche Worte und zerlegt die Taktik des neuen Bundestrainers.

TV-Experte Lothar Matthäus (62) kritisiert die Taktik des Bundestrainers. © Sven Hoppe/dpa

"Ich habe gedacht, die Ausprobiererei ist vorbei, nachdem Hansi Flick beurlaubt worden ist", sagte der Franke bei RTL.

Nagelsmann hatte Offensivmann Kai Havertz völlig unerwartet als Linksverteidiger starten lassen. Das veränderte das ganze System.

"Dann war es wieder die Dreierkette, die die deutsche Mannschaft nicht beherrscht", stellte Matthäus fest, der der Überzeugung ist, dass ein 4-2-3-1 "das Grundsystem der deutschen Mannschaft" sein sollte.

In der 71. Minute verschuldete Havertz, der seine Mannschaft bereits in der 5. Minute in Führung gebracht hatte, mit einem umstrittenen Handspiel den entscheidenden Elfmeter für die Türkei.

"Franz Beckenbauer hat mal gesagt, ein Stürmer hat im eigenen Strafraum gar nichts zu suchen", kommentierte Matthäus. "Ein Verteidiger hat andere Erfahrungen gesammelt und die Hand vielleicht angelegt. Das ist unglücklich gewesen."

Nagelsmann sah das nach dem Spiel völlig anders: "Kai Havertz hat ein herausragendes Spiel gemacht. Die einzige Personalie, die heute überraschend war, war mit unser bester Mann."