Medien und Experten zerreißen DFB-Team nach WM-Aus: "Vollkatastrophe", "Fiasko", "Schluss mit dem Mythos"

Foxborough (Massachusetts/USA) - Wieder einmal muss die Deutsche Nationalmannschaft bei einer WM frühzeitig die Segel streichen . Verantwortliche, Experten und Medien gehen noch in der Nacht des Desasters und am nächsten Tag hart ins Gericht. TAG24 gibt den Überblick:

Unfassbar! Wieder ist für Deutschland bei einer WM frühzeitig Schluss. © Tom Weller/dpa

Daily Mail (England): Der größte Schock dieser WM bisher.

Mirror (England): Eine der größten WM-Überraschungen aller Zeiten!

Corriere dello Sport (Italien): Sensationell: Deutschland scheidet im Elfmeterschießen aus. Nach den beiden schmerzhaften Ausscheiden in der Gruppenphase 2018 und 2022 hat die deutsche Nationalmannschaft all ihre Schwächen und Zerbrechlichkeit offenbart.

Marca (Spanien): Deutschland ist nicht mehr Deutschland. Paraguay schickte sie in der ersten Runde im Elfmeterschießen nach Hause – eine Disziplin, in der die Deutschen bei Weltmeisterschaften bis dahin unfehlbar gewesen waren.

La Nación (Paraguay): Paraguay vollbringt eine Heldentat und wirft Deutschland aus der Weltmeisterschaft. Ein heldenhaftes Paraguay, voller Mut und mit unüberwindlicher Kraft, das in allen Stadien durch seine charakteristische Guaraní-Kampfkraft besticht, vollbrachte diese Glanzleistung.

Esto (Mexiko): Schluss mit dem deutschen Mythos! Paraguay schafft das Unmögliche und wirft Deutschland im Elfmeterschießen aus der WM 2026.