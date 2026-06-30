Medien und Experten zerreißen DFB-Team nach WM-Aus: "Vollkatastrophe", "Fiasko", "Schluss mit dem Mythos"
Foxborough (Massachusetts/USA) - Wieder einmal muss die Deutsche Nationalmannschaft bei einer WM frühzeitig die Segel streichen. Verantwortliche, Experten und Medien gehen noch in der Nacht des Desasters und am nächsten Tag hart ins Gericht. TAG24 gibt den Überblick:
Daily Mail (England): Der größte Schock dieser WM bisher.
Mirror (England): Eine der größten WM-Überraschungen aller Zeiten!
Corriere dello Sport (Italien): Sensationell: Deutschland scheidet im Elfmeterschießen aus. Nach den beiden schmerzhaften Ausscheiden in der Gruppenphase 2018 und 2022 hat die deutsche Nationalmannschaft all ihre Schwächen und Zerbrechlichkeit offenbart.
Marca (Spanien): Deutschland ist nicht mehr Deutschland. Paraguay schickte sie in der ersten Runde im Elfmeterschießen nach Hause – eine Disziplin, in der die Deutschen bei Weltmeisterschaften bis dahin unfehlbar gewesen waren.
La Nación (Paraguay): Paraguay vollbringt eine Heldentat und wirft Deutschland aus der Weltmeisterschaft. Ein heldenhaftes Paraguay, voller Mut und mit unüberwindlicher Kraft, das in allen Stadien durch seine charakteristische Guaraní-Kampfkraft besticht, vollbrachte diese Glanzleistung.
Esto (Mexiko): Schluss mit dem deutschen Mythos! Paraguay schafft das Unmögliche und wirft Deutschland im Elfmeterschießen aus der WM 2026.
Nationalmannschaft verpasst zum dritten Mal in Folge das Achtelfinale einer WM
Süddeutsche Zeitung: Nächste WM, nächstes Fiasko: Deutschland ist raus – und jetzt?
Kicker: Zum dritten Mal in Folge verpasst die DFB-Auswahl das Achtelfinale einer WM, das ist ein Armutszeugnis und ein Beleg, dass sich Deutschland im Fußball mehr und mehr von der Weltspitze entfernt.
Spiegel: Der deutsche WM-Traum ist mit einer Blamage im Sechzehntelfinale geplatzt. Für DFB-Kapitän Kimmich ist es bereits das dritte WM-Scheitern. In seiner Enttäuschung zeigt er jedoch Größe – anders als der Bundestrainer.
Tabea Kemme (34, bei MagentaTV): Wir haben eine super technische und taktische Ausbildung, aber wenn es darauf ankommt, die Effizienz, Situationen zu erkennen frei vom Kopf her. Das Ganzheitliche, da sehe ich den deutschen Fußball in einer extremen Komfortzone, wo wir eine Menge Potenzial haben. Sowohl vom Physischen als auch beim Mentalen und da würde ich reingehen.
Stefan Effenberg (57, bei t-online.de): Für die deutsche Nationalmannschaft ist das, was am Montag im Sechzehntelfinale der WM passiert ist, eine Vollkatastrophe. Das ist eine ganz, ganz bittere Niederlage. Nicht nur für Bundestrainer Julian Nagelsmann und seine Spieler, sondern für das ganze Land.
Bundeskanzler Friedrich Merz/CDU (70, bei X): Auch wenn das Ausscheiden schmerzt: Was für ein Spiel, @DFB_Team! Mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch.
Titelfoto: Bildmontage: Jens Kalaene/dpa; Tom Weller/dpa