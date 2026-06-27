Gereizter Neuer weist jede Schuld von sich, doch die Diskussion um den Keeper ist längst im Gange

New Jersey (USA) - Schon wieder blieb der Kasten nicht sauber! Gegen Ecuador kassierte die deutsche Nationalmannschaft die Turnier-Gegentreffer Nummer drei und vier, zum ersten Mal kostete das Deutschland Punkte . Die Schuld sieht Keeper Manuel Neuer (40) zwar absolut nicht bei sich - verhindern kann er neue Diskussionen um seine Rückkehr so aber nicht.

Manuel Neuer (40, l.) will den Ball fangen, doch Gonzalo Plata (25, M.) ist schneller und spitzelt den Ball am Keeper vorbei. © Tom Weller/dpa

"Auf keinen Fall" nehme er den Treffer von

Gonzalo Plata (25) zum 2:1, als Neuer einen verlängerten Kopfball im Fünfmeterraum fangen wollte, der Fuß von Plata aber zuerst am Ball war, auf seine Kappe, machte der Stammkeeper nach dem Spiel klar.

Selbstkritik nach einem Treffer, bei dem Neuer zumindest auf den TV-Bildern etwas unglücklich aussah? Fehlanzeige.

"Ne", erklärte der 40-Jährige etwas gereizt. Es sei eine ganz normale Kopfballverlängerung gewesen: "Jeder Torwart, der schon einmal gespielt hat, der weiß, dass ich mich so zu dem Ball hinstellen muss und versuchen muss, den Ball zu fangen."

Das wäre die sicherste Lösung gewesen, am Ende sei es halt wie bei einem Feldspieler, bei dem der Gegenspieler eine Fußspitze vorher am Ball ist: "Wenn ich anfange, im Fünfer auf Höhe der Brustwarze die Bälle herumzupatschen, dann wäre es möglicherweise ein Eigentor gewesen."

Auch seine Mitspieler wollten keine Schuld bei dem fünfmaligen Welttorhüter sehen, eröffnet ist die Torhüter-Diskussion allerdings trotzdem.

Bisher macht der Weltmeister von 2014 bei seinem Comeback jedenfalls keine glückliche Figur, auch weil er wenig Gelegenheit bekommt, sich auszuzeichnen.