Zwei Spiele, zweimal in der DFB-Startelf: Das denkt Götze über Browns WM-Auftritte

New York (USA) - Nathaniel Brown hat sich mit starken Leistungen bei Eintracht Frankfurt nicht nur einen Platz in der Nationalmannschaft erspielt, sondern zudem das WM -Ticket gelöst. Auch bei der Endrunde überzeugt der 23-Jährige.

Nathaniel Brown (23) steht bei der WM auf Rasen. © Christian Charisius/dpa

Sowohl beim 7:1-Erfolg zum Auftakt gegen Curacao als auch beim 2:1 gegen die Elfenbeinküste stand der gebürtige Amberger in der Startelf von Trainer Julian Nagelsmann (38), zahlte das in ihn gesetzte Vertrauen mit ansprechenden Leistungen zurück.

Geht es Mario Götze (34), der sich in New York bei einem Fan-Treff zu seinem Teamkollegen geäußert hat, hat dieser einen "ziemlich guten Job" gemacht.

Der Weltmeister von 2014 lobte Brown als einen "guter Spieler", der außerdem "ein guter Junge" sei.

"Ich glaube, er hat bereits einen großen Eindruck hinterlassen, und gerade angesichts seines Alters freue ich mich sehr für ihn", sagte der 34-Jährige.

Götze selbst wurde im "German House of Soccer" begeistert empfangen, nahm sich viel Zeit für Autogramme und Fotos.