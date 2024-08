Nach 15 Jahren: Manuel Neuer beendet DFB-Karriere!

Manuel Neuer (38) hat seine DFB-Karriere nach 124 Spielen beendet. © Tom Weller/dpa

"Liebe Fans, liebes Fußball-Deutschland, irgendwann musste der Tag ja kommen. Mit dem heutigen Tag endet meine Karriere in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft", erklärte der 38-Jährige am Mittwoch in einem Video in den sozialen Netzwerken.

Die Entscheidung sei dem Torwart des FC Bayern München nicht leicht gefallen, immerhin feierte er sein Debüt bereits vor mehr als 15 Jahren im Juni 2009 beim 7:2-Erfolg gegen die Vereinigten Arabischen Emirate und stand seitdem als sicherer Weltklasse-Rückhalt und zwischenzeitlich auch als Kapitän im deutschen Kasten.

Den Höhepunkt seiner DFB-Laufbahn habe der gebürtige Gelsenkirchener im Maracanã erlebt, als er und seine Kollegen 2014 den Weltmeistertitel im Finale gegen Argentinien gewannen.

"Wenn ich heute zurückblicke, erfüllt es mich mit Stolz und auch mit einer Menge Dankbarkeit, mit den ganzen Teamkollegen auf dem Platz gestanden zu sein und auch über sieben Jahre lang Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gewesen zu sein", so Neuer weiter.

Seine schwere Beinverletzung im vergangenen Jahr sei für den fünffachen Welttorhüter bereits eine Zäsur gewesen, die Teilnahme an der Heim-Europameisterschaft in diesem Sommer daher für ihn persönlich eine "Zugabe".